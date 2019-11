Les agrumes ont désormais toute leur place

Les agrumes, ce ne sont pas que les citrons et les mandarines. Il y a davantage de variétés et ça augmente chaque année. Dans les agrumes trendy, il faudra compter, cette année encore, sur le yuzu. Mais ce n'est pas tout: le citron caviar est toujours un succès et devrait se trouver de plus en plus facilement en grandes surfaces. De plus, on constate un retour des agrumes anciens, comme le cédrat et l'orange amère, et une percée des agrumes exotiques, tels que le combava et le calamondin.

• Les nouveautés

Dans l'assortiment des citrus que l'on trouve un peu partout, il y a un nouveau venu: la mandared. Une clémentine sanguine! Il s'agit d'un hybride d'orange Tarrocco et de clémentine. On peut aussi lui préférer l'Amoa8, un autre hybride de la même veine, à la peau plus épaisse, qui est vraiment bon et magnifique!

• Comment les manger?

On a l'habitude de ne consommer que la pulpe ou le jus. C'est une erreur, car c'est dans le zeste que les huiles essentielles sont le plus concentrées et qu'on trouvera donc le plus de goût. Quant au ziste, partie blanche entre la peau et la chair, il est parfois amer, selon la variété, mais aussi parfumé. Restent les feuilles (citron vert et mandarine, par exemple), que l'on trouvera tout au long de l'année et qui peuvent facilement parfumer un plat!

• La saison

Même si des agrumes exotiques sont disponibles toute l'année, c'est dès le mois d'octobre que la saison de ceux qu'on cultive sous nos latitudes commence. Jusqu'en janvier, on trouvera citrons caviar, clémentines et oranges. En janvier et février, viendront les «vraies» mandarines, plus sucrées et avec des pépins. Et ce n'est qu'en mars et avril que pomelos et grape fruits cultivés en Europe arriveront.

(L'essentiel)