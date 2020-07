La pêche, fruit aux multiples facettes

La pêche est un fruit somme toute plutôt cool. Est-ce à cause de sa peau, si douce qu'on aimerait y coller sa joue? Peut-être. Mais c'est surtout un aliment goûtu de l'été, qui se cuisine de presque toutes les façons. Quelques exemples pour lui faire honneur tout en sortant des traditionnels mets qu'on lui prête...

En salade

Dans toutes les salades d'été ou presque, la pêche peut trouver sa place. Elle accompagne à merveille une roquette piquante ou apporte une note douce à un mélange de batavia. Mais là où la pêche se démarque, c'est quand on l'apprête comme une tomate, façon «caprese»: de belles tranches de mozzarella crémeuse, un trait de vinaigrette balsamique et c'est divin. Cela marche avec des pêches crues bien mûres aussi bien que saisies au gril.

Au jambon

La pêche, un peu comme le melon, se mélange idéalement avec du jambon cru. Rien de tel donc que de profiter de la saison pour faire, en apéritif, des espèces de flatbreads recouvertes de quartiers de pêches bien mûres, d'un jambon cru valaisan raffiné et de pétales d'oignons en pickles. On peut même y rajouter du crémeux, pour lier le tout, avec de la ricotta parfumée au citron ou un mascarpone, par exemple.

Rôties

Coupées en deux, les pêches se grillent très bien. L'avantage de la cuisson, c'est qu'elle rend la chair encore plus fondante. Mieux: les sucres du fruit vont caraméliser. Il ne reste plus qu'à servir le tout avec une petite glace, vanille pourquoi pas, et un nappage de coulis de framboises pour une interprétation de la pêche melba au gril.

Au vinaigre

À la fois douces et acidulées, les pêches en pickles apportent une certaine vigueur. L'idée serait de les mettre dans une préparation au vinaigre, parfumée par exemple au miel ou au cidre. C'est un complément idéal avec un plateau de fromage estival, car le fruit apporte une plaisante note sucrée, surtout avec le fouet du vinaigre juste après.

Comme un légume

Dans un ragoût de volaille épicé, les pêches amènent de la douceur et une note estivale agréable. Un accord plus surprenant est de les cuisiner avec du poisson. Une darne de saumon, par exemple. On apprêtera la pêche sous la forme d'un condiment acidulé: le fruit en brunoise, quelques herbes et aromates et le tout lié par un trait de citron vert et d'huile d'olive. Rafraîchissant et très estival.

(L'essentiel)