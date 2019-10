La cuisine se met en mode Halloween

Aujourd'hui jeudi 31 octobre, nous fêtons Halloween. Les fantômes, squelettes et autres vampires seront donc de sortie! Alors c'est le moment d'enfiler les déguisements pour effrayer votre entourage. Mais le spectacle peut aussi être dans vos assiettes. Halloween peut en effet s'inviter dans votre cuisine à travers des recettes terrifiantes.

L'entrée

Voilà une idée d'entrée toute simple mais qui sera de nature à inquiéter vos invités qui hésiteront peut-être avant de manger! Trois ingrédients sont nécessaires: des œufs, des tomates et de la mayonnaise (faite maison, c'est toujours mieux et meilleur). Faites cuire vos œufs pour obtenir des œufs durs. Décortiquez-les et placez-en trois dans votre assiettes, où vous aurez pris soin de mettre de la ciboulette fraîche finement hachée. Prenez des tomates que vous aurez préalablement vidées et placez chaque moitié sur l’œuf dur en guise de chapeau. Avec la mayonnaise, ajoutez quelques petites touches sur la tomate. C'est fait. Vous pouvez désormais déguster de magnifiques amanites tue-mouches! Mais dépourvues de tout effet hallucinogène!

Le plat de résistance

Avec les citrouilles farcies vous aurez le plat idéal pour Halloween. Au moyen d'un couteau réalisez des triangles en guise d'yeux et de nez et coupez la bouche en dents de scie. Garnissez la citrouille de riz ou de viande ou associez les deux. En tout cas, votre effet sera garanti. Et si vous n'avez pas de citrouilles à portée de main, ou que vos invités ne sont pas des adeptes des cucurbitacées, il suffira de prendre un poivron de couleur orange! Si vous êtes plutôt saucisse, pas de problème! Prenez la saucisse de votre choix et faites cuire des pâtes, plutôt des tagliatelle. Entourez la saucisse à l'aide des pâtes comme si vous embaumiez un mort! Deux touches de moutarde pour les yeux et voilà des momies qui sont toutes prêtes à être savourées.

Les desserts

Des doigts de sorcières (faits de pâtes de confiture ou coulis de fruits rouges et d'amendes pour les ongles), aux cookies effrayants, en passant par les cupcakes, ou les biscuits, tout est permis dans ce domaine, et l'imagination fait le reste., De son côté, Naturally Jo, le jeune blogueur culinaire péruvien, star des réseaux sociaux avec ses magnifiques compositions colorées, que vous avez découvert lors d'une précédente édition, s'est lui aussi laissé aller sur le thème d'Halloween. Mais comme pour l'ensemble de ses œuvres, c'est toujours un plaisir pour les yeux et certainement aussi pour les papilles.

Un vrai cauchemar à vivre en cuisine Se retrouver enfermé dans un étrange et effrayant restaurant, au milieu d’une cuisine et son matériel ou encore des bouteilles vidées par les clients précédents. C’est le concept d’«Escape room», un escape game installé du côté de Long Island, à New York, aux États-Unis. L’idée des créateurs, tous deux issus de la restauration, est de produire une expérience dans l’environnement réel d’un restaurant. De plus, le tout est à la fois stressant, mais aussi terrifiant pour les braves qui oseront s’aventurer dans les pièces… Il faudra donc garder son sang-froid et sa logique pour s’en sortir! Voilà qui va rappeler, sans doute, bien des films d’horreur, dans lesquels les cuisines sont souvent un décor de choix. En tout cas à l'heure d'Halloween c'est une expérience qui risque fort de rester dans vos mémoires!

(Gaël Padiou/L'essentiel)