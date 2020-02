La graine de sésame a le vent en poupe

Plantes oléagineuses cultivées en Asie, elles sont particulièrement appréciées au Moyen-Orient, dont elles constituent l'un des ingrédients principaux. Avec plus d'une trentaine d'espèces, les graines de sésame sont également de plus en plus prisées dans le monde occidental et dans la cuisine végane.

Appréciées pour leur goût

Les graines de sésame révèlent un délicieux goût de noisette souvent développé d'ailleurs par la torréfaction. Certains y décèlent également un léger goût d'amande. Les graines de sésame de couleur noire ont un arôme plus marqué, plus corsé. Il est très apprécié dans la cuisine asiatique, particulièrement au Japon. En France, les pâtissiers y ont de plus en plus recours pour son arôme prononcé, dans les desserts: glace, panna cotta, crème brûlée... Et les boulangers l'utilisent aussi dans le pain aux graines.

Le tahini

Il s'agit là de l'un des ingrédients fondamentaux de la cuisine orientale. Le tahini, ou tahin, est une purée réalisée à partir des graines de sésame. Le tahini sert pour la préparation du houmous, il est alors cuisiné avec des pois chiches. Il est aussi possible de l'utiliser dans des salades ou avec des crudités. Il peut également remplacer la crème fraîche, et trouve un bel écho auprès des végétariens.

Il est aussi additionné à des pâtes pour y ajouter du goût et les lier un peu. Il s'utilise également comme sauce, par exemple sur des burgers, des sandwichs ou des biscottes à la manière du beurre de cacahuète dont il est un rival. On peut même s'en servir dans les préparations au four, comme les quiches ou les gâteaux.

Unifier les cuisines

Dans les mets d'origine indienne, ou nordique, le sésame peut être utilisé. Il accompagne volontiers les poissons, les crustacés, les viandes et les légumes. Avec du citron et du miel, il rehaussera également vos plats.

En huile

L'huile de sésame est une huile végétale extraite des graines de sésame qui possède un arôme particulier. Elle est souvent utilisée dans la cuisine d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est pour accentuer les saveurs. Au Japon, elle sert d'huile de friture pour préparer le tempura, un assortiment de beignets savoureux et aussi très digestes. L'huile de sésame est également utilisée dans le domaine de la cosmétique. Elle constitue une excellente huile dermatologique qui réunit les qualités relipidantes des omega-6 aux propriétés anti-oxydantes de la vitamine E et des phénols. Cette action bénéfique pour la peau est renforcée par la présence de sélénium, un régénérant cutané.

L'atout santé du sésame

Selon les spécialistes, la graine de sésame agit sur le cerveau et la mémoire. Riche en cuivre, en manganèse, en calcium, en fer, elle jouerait un rôle important dans la baisse du cholestérol et la protection du système immunitaire, avec des propriétés digestives, laxatives... Elle aurait aussi des vertus pour renforcer le système nerveux, respiratoire, cardiovasculaire et osseux.

(L'essentiel)