Le Ketchup n'était pas à base de tomates à l'origine

Saviez-vous qu'avant d'être préparé à base de tomates, le ketchup était fabriqué avec des champignons? On retrouve l'existence de ce condiment déjà au XVIIIe siècle. À l'époque, on enfermait des champignons entiers dans des pots, juste avec du sel. On laissait alors reposer le tout jusqu'à ce que le jus des champignons sorte entièrement et remplisse le contenant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on cuisait la mixture pour la faire réduire, qu'on passait le tout à l'étamine avant de parfumer la sauce, restée liquide comme du Maggi, avec du poivre, de la noix de muscade et du macis. Si cette sauce s'est perdue depuis quelque temps et que désormais le ketchup se fait à partir de tomates, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire revivre cette recette. Car le ketchup de champignons, c'est un condiment de base très intéressant qui en vaut la peine, même en 2020.

Pourquoi? Plusieurs raisons. La principale, c'est que les champignons sont riches en umami. Cela fait de ce condiment une base particulièrement pertinente pour quiconque veut ajouter un peu de saveur dans ses plats. Parfait pour accompagner des viandes, faire mariner des grillades ou donner du goût à un œuf au plat. On peut aussi en ajouter une pincée dans diverses sauces, pour relever le plat sans pour autant que ça ne fleure forcément le champignon. De plus, ce condiment est très simple à cuisiner et il n'y a pas besoin de le réaliser forcément avec des champignons frais. Ceux qui traînent au fond du tiroir à légumes et qui arrivent en fin de vie conviendront très bien par exemple.

Pour autant qu'ils ne sentent pas mauvais, ou n'aient pas de moisissures, évidemment. Le résultat de cette sauce, c'est une bonne odeur de champignon, une pointe d'acidité et quand même quelques-uns des arômes du ketchup qu'on connaît. Ça va très bien avec la viande, et on pourrait même imaginer de la faire en caramélisant les oignons pour une touche plus sucrée, dans le style oignons confits. Bref, c'est une sauce qu'il vaut la peine d'essayer et vous ne serez pas déçus!

