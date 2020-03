Un petit peu de vert pistache dans les plats

Dans la cuisine occidentale, la pistache n’est pas souvent présente. On la trouve parfois dans des desserts, le plus souvent en glace. Et pourtant, c’est une noix qui a du potentiel et qui s’accorde autant avec des mets salés que sucrés.

Un peu d'histoire

Selon les spécialistes, la pistache était déjà consommée et appréciée au Moyen-Orient, il y a 9 000 ans. Il s’agissait probablement de fruits sauvages. Le pistachier aurait ensuite été cultivé il y a 4 000 ans, en Assyrie, au nord de la Mésopotamie. Puis la pistache serait arrivée chez les Romains, qui auraient contribué à son développement en Europe dès le Ier siècle. Aujourd'hui, plusieurs pays cultivent la pistache, mais c'est toujours en Iran qu’elle est produite en grande quantité, ainsi qu'en Californie.

Dans la soupe ou la salade

Là où la pistache peut faire toute la différence, c’est d’abord dans un pistou. En remplaçant une partie des pignons par des pistaches, la sauce va prendre une tout autre saveur. On peut aussi y ajouter de la menthe et là, on pourra venir parfumer délicatement n’importe quel plat de légumes frais. Son côté un peu gras la destine tout particulièrement à la réalisation de croûtes gourmandes. Cela tant sur un morceau de filet de porc ou d’agneau, par exemple, que sur un poisson. Si on torréfie la pistache quelques instants, on pourra aussi apporter du croquant aux salades ou, pourquoi pas, à des fruits frais. Les agrumes, notamment, se marient bien avec, mais c’est le cas aussi des fruits rouges.

Dans les pâtisseries

Pour ce qui est de la pâtisserie, on peut aisément en mettre partout. Que ce soit dans des cakes ou en lieu et place d’amandes dans certaines recettes. Si l’on veut faire une pâte de pistache, il faudra toutefois s’assurer d’avoir un mixeur assez puissant, sous peine de ne pas obtenir une masse assez lisse.

(L'essentiel)