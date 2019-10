Tout ce que voulez savoir sur les œufs

En hors-d’œuvre, en plat, dans un dessert... ils sont partout! Les œufs sont un des ingrédients indispensables et indissociables de l'alimentation. Mais pour autant leur préparation réclame parfois une certaine dextérité. Une seule erreur peut s'avérer fatale. Voici donc quelques conseils qui peuvent aisément vous faciliter la tâche.

Quelques chiffres



Selon les dernières estimations de l'Institut technique d'aviculture (ITAVI), la production mondiale d'œufs serait de l'ordre de 71,3 millions de tonnes en 2017. C'est la Chine qui caracole en tête. Elle est en effet le premier producteur mondial avec 24,2 millions de tonnes, soit 34% de la production mondiale. L'Union européenne arrive en deuxième position avec 7 millions de tonnes, suivie des États-Unis (6), de l'Inde (4) et du Japon (2,5).



Sur les 115 milliards d'œufs produits en Europe, la France demeure le leader avec 14,9 milliards (950 000 tonnes et 13% de la production de l'UE). L'Espagne, l'Allemagne et l'Italie arrivent en deuxième, troisième et quatrième position. En Europe, la consommation moyenne est de 213 œufs par habitant et par an. Les plus gros consommateurs sont les Mexicains (300 œufs) suivis du Japon et de la Chine (250).

Cuisson

Pas toujours facile de cuire vos œufs sans que la coquille éclate. Pour éviter ce désagrément, ajoutez une pincée de sel ou encore une cuillère de vinaigre. L'un et l'autre contribueront à colmater la brèche. Une autre technique consiste également à effectuer un petit trou au niveau de la partie la plus large de l’œuf. Entre la coquille et la membrane se trouve une poche d'air qui, en se dilatant sous l’effet de la chaleur, fait éclater les œufs. La libération des bulles d'air évitera ainsi les accidents!

Les blancs en neige

Le choix des œufs est important. Il faut éviter de monter les blancs d’œufs qui viennent d'être pondus. Il vaudra mieux attendre quelques jours. En outre préférez aussi des œufs à température ambiante plutôt que froids. Battez à vitesse moyenne afin d’introduire tranquillement et sûrement de l’air dans vos blancs, au moyen d'un fouet, avec des fils minces et nombreux. Et enfin, si l'on en croit Hervé This, pape de la gastronomie moléculaire, si vous voulez faire beaucoup de mousse avec peu de blancs d’œufs, ajoutez une petite quantité d’eau. Vos blancs continueront de monter.

Les œufs pochés

La cheffe de cuisine américaine, Julia Child, a une astuce imparable qui les rendrait inratables: il s'agit de bouillir environ dix secondes l’œuf dans sa coquille, avant de le casser et de le remettre dans l’eau.

Des études aux résultats contradictoires Bons ou mauvais pour la santé? La question n'a jamais été réellement tranchée. Une des dernières études publiées aux États-Unis conclut que manger un demi-œuf par jour augmente le risque de maladie cardiovasculaire (+6%) et de mort prématurée (+8%). Une étude à l'encontre d'une autre analyse datant de 1999 qui n'avait trouvé aucun effet, tout comme celle de 2013 publiée dans la revue médicale britannique BMJ. En France, le site mangerbouger.fr dément l'idée qu'il ne faut pas manger plus de deux œufs par semaine. De son côté une diététicienne insiste sur la façon d’accompagner l'œuf.

(L'essentiel)