Savoir se régaler avec les plantes comestibles

Souvent injustement délaissées, les plantes sauvages regorgent pourtant de qualités remarquables. À la fois gustatives, nutritionnelles voire médicinales. Mais comme pour les champignons, il est nécessaire d’être vigilant, de savoir les reconnaître, les cueillir avec soin avant de les cuisiner.

Au détour d’une sortie en forêt, vous seriez surpris de savoir combien de plantes autour de vous sont comestibles. Qu’elles mesurent 10 centimètres ou plus d’un mètre. Les pâquerettes, par exemple, se mangent après avoir été lavées, comme toutes les autres herbes. La berce spondile, plante vivace qui s’épanouit dans les prés, est entièrement comestible de la tige (au goût de mandarine) à la fleur... Et que dire des orties, pleines de vitamines, de protéines et de minéraux, parfaites en soupes ou risottos.

Herbes pas si mauvaises

Campagne, montagne, forêts, le long des cours d’eau... les plantes sauvages comestibles sont partout. Et le Luxembourg n’est pas en reste. Parlez-en à René Mathieu, chef des cuisines du château de Bourglinster, qui voue à ces plantes un amour tout particulier. Au point d’avoir décroché la troisième place, en mai dernier, au classement des meilleurs restaurants végétaux du monde.

Pour le chef belge installé au Grand-Duché, qui s’en va lui-même les cueillir, la terre est nourricière et les plantes qu’il accommode participent à l’histoire des assiettes qu’il dresse. S’il regorge de secrets de préparation bien gardés, parlons tout de même de la stellaire, une «mauvaise herbe» dont René Mathieu sublime les tiges et les feuilles. Si vous voulez tenter, elles se dégustent crues, en salade ou même en soupe. Et offrent un léger goût de noisette...

Criste-marine, géranium sauvage, polypode... les espèces sont nombreuses. Mais on le répète, manger des herbes sauvages ne s’improvise pas. Certaines sont protégées, d’autres restent toxiques, totalement ou en partie. Alors un bon guide peut être utile si vous souhaitez éveiller vos sens... et vos papilles!

