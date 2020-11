Comment lutter contre le piège du confinement?

L'heure est à nouveau au confinement dans de nombreux pays européens. Une situation qui peut entraîner une certaine lassitude et des comportements alimentaires pas toujours appropriés! Ne dit-on pas que l'ennui est le pire ennemi de l'homme?

«Apéros vidéo», gâteaux...

Combien d'enfants mais aussi d'adultes tentent de briser l'ennui en mangeant? Votre enfant ne vous a-t-il pas déjà répondu «je ne sais pas quoi faire alors je mange!». «En période de confinement, il faut dire non au grignotage à tous moments», rappelle Pascal Nottinger, nutritionniste à Luxembourg. Pendant le confinement la tentation est grande d'essayer de trouver un semblant de vie sociale à travers des «apéros-visios».

Des moments certes de grande convivialité où les cacahuètes, pistaches, saucissons sont rois, mais qui lorsqu'ils sont répétés ne sont pas forcément bons pour le corps et la santé. Lors du confinement, on prépare également régulièrement des gâteaux. D'ailleurs on met à contribution les enfants, notamment pour les occuper.

Le repas du soir transformé en gueuleton

On a par ailleurs tendance aussi à mitonner quelques bons petits plats que l'on avait plutôt l'habitude de réserver aux week-ends. Autant de situations qui incitent encore à manger davantage.

Le télétravail peut lui aussi être un piège. Chez soi, devant son ordinateur, on est plus enclin à faire une petite pause «grignotage» et à ajouter des mini-repas aux repas traditionnels. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont transformé le repas du soir en un véritable gueuleton ou qui ont ajouté une collation supplémentaire dans la soirée car ils dînent plus tôt.

Il ne faut pas changer ses habitudes, mais surtout manger équilibré «Le principe de base c'est de ne pas changer ses habitudes», martèlent les nutritionnistes, qui recommandent en tout premier lieu des repas équilibrés. Pour le petit-déjeuner, privilégiez un produit laitier, un fruit et un féculent comme du pain complet. On ne le dira jamais assez, mais le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée car il suit une période de jeûne, en l'occurrence la période de sommeil. Le corps a besoin de nutriments et il est donc essentiel de manger pour réveiller le système digestif. Dans le cas contraire, le corps puise dans ses réserves et l'on mange trois fois plus le repas suivant! Alors, pour tous ceux qui sautent le petit-déjeuner, c'est le moment de s'y mettre. Pour le déjeuner, les spécialistes préconisent un apport de fibres végétales sous forme de potages de légumes ou de crudités. Il faut également maintenir la qualité des protéines sous la forme de viande, de poisson ou d'œuf permettant le maintien de la masse maigre (osseuse et musculaire), surtout en période d'activité physique réduite. Quant au repas du soir, il reprend les principes de celui du midi.

(L'essentiel)