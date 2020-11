Ces sauces blanches qui subliment les pâtes

Les pâtes, c'est évidemment plus qu'un plat. Elles font partie intégrante de notre univers culinaire. Elles se préparent facilement, elles sont particulièrement nourrissantes et se servent à toutes les sauces. Et justement en parlant de sauces, on songe évidemment à la bolognaise, certainement l'une des plus répandues. Mais les sauces blanches n'ont pas dit leur dernier mot. Zoom sur trois sauces qui méritent le détour.

La sauce à la crème

C'est la base des sauces. Si la crème fraîche est bien entendu le dénominateur commun de toutes les préparations, les ingrédients que l'on ajoute peuvent différer d'une recette à l'autre. Certains vont ajouter des oignons ou des échalotes, d'autres se contentent d'un peu de jus de citron. On peut également rajouter du fromage dans la mixture.

Là encore, le choix est vaste. Vous pouvez en effet associer du parmesan avec du pecorino ou encore avec du fromage à pâte persillée comme le gorgonzola. Cette sauce de base convient à tous les types de pâtes, des farfalles aux spaghettis en passant par les pennes.

La sauce «cacio et pepe»

La sauce «cacio et pepe» requiert un peu plus de préparation et de dextérité que la sauce à la crème. Il faut tout d'abord plonger les pâtes dans une casserole d'eau portée à ébullition. À la moitié de la cuisson, égouttez les pâtes tout en gardant l'eau de cuisson. Dans une poêle, faites fondre une noix de beurre et ajoutez-y le poivre noir moulu, afin d'en faire ressortir tous les arômes. Ajoutez ensuite l'eau de cuisson que vous aviez gardée, puis plongez les pâtes pour qu'elles finissent leur cuisson. L'amidon qui va se dégager contribuera à lier tous les ingrédients. Incorporez du pecorino petit à petit tout en remuant pour qu'il fonde harmonieusement.

Certains ajoutent également du parmesan. On obtient alors une crème et un plat des plus savoureux, qui raviront vos convives. Pour cette sauce, les spaghettis sont recommandés, mais les tonnarellis aux œufs conviennent aussi.

La sauce au pesto blanc

Généralement, quand on pense à la sauce au pesto, on l'imagine plutôt de couleur verte à cause du basilic. Mais quand ce n'est plus la saison il faut se débrouiller autrement. Alors optons pour un pesto blanc. Pour le réaliser il faudra réunir de la ricotta - on peut ajouter aussi selon l'envie du parmesan - de l'ail pressé, du citron, de l'origan, des pignons de pin ou encore des noix préalablement passées au four.

Liez le tout avec de l'huile d'olive, salez, poivrez, c'est prêt! La sauce au pesto blanc se mariera bien avec les pâtes à trous, pennes ou bien des rigatonis.

