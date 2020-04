Le week-end de Pâques approche à pas de géant, mais il faut bien avouer que cette année, en pleine période de confinement, il aura une saveur un peu particulière. Il va falloir faire une croix sur les repas en famille où vous aviez l'habitude d'inviter les grands-parents, les oncles et tantes.

Et que dire de la chasse aux œufs, l'un des temps forts de ce week-end que les enfants tout comme les parents d'ailleurs attendent avec impatience? Ne baissez pas les bras pour autant, laissez parler votre imagination. Tout est question d'organisation. Alors voici quelques conseils pour que les fêtes de Pâques 2020 soient tout de même réussies.

Le repas de Pâques

Faites-vous plaisir. Dressez une table dont vous vous souviendrez. Colorée à souhait. Donnez-lui une allure de printemps avec une myriade de petites fleurs confectionnées par vos soins. Mettez d'ailleurs vos enfants à contribution. Vous pouvez également leur faire peindre des œufs de toutes les couleurs. Ils apporteront un plus au niveau de la décoration de la table et vos petites mains seront fières d'y avoir contribué.

À l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, c'est le moment, y compris pour les plus réfractaires d'entre vous, de faire fonctionner Facetime, WhatsApp, Messenger, Skype ou autres... Dans certaines familles, les rendez-vous ont d'ores et déjà été pris autour du même repas.

«Chez nous, ce sera lapin et purée, comme chez mes parents. Nous allons brancher les caméras de nos téléphones et filmer le repas de A à Z. Certes, ce ne sera pas comme à l'accoutumée, mais on aura au moins le sentiment d'être ensemble», confie un internaute. Parfois décriés pour l'addiction qu'ils suscitent, voilà les réseaux sociaux auréolés d'une véritable dimension sociale!

Livraison à vos proches

Et si vos proches ne sont encore pas totalement familiarisés avec les nouvelles technologies, faites-leur livrer des chocolats! Une façon de leur montrer que, même à distance, vous pensez fort à eux.

La chasse aux œufs

Difficile de parler de Pâques sans évoquer la fameuse chasse aux œufs, véritable tradition séculaire. Et confinement ou pas, pas question d'y déroger dans certains familles. Certes, oubliez cette année les grandes chasses aux œufs organisées dans les parcs. Ceux qui possèdent des jardins seront quelque peu privilégiés. Pots de fleurs, buissons, recoins... Les endroits pour cacher les œufs, les lapins et autres friandises en chocolat ne manquent pas. Mais ne croyez pas pour autant que la chasse aux œufs dans un appartement n'a pas de charme.

Elle peut s'avérer très drôle pour les enfants! Un appartement regorge en effet de cachettes les plus improbables et peut-être encore plus nombreuses qu'à l'extérieur: au milieu des jouets, sous les coussins, dans les poches de blousons, sous les lits, dans le sac à main de maman, les placards. N'hésitez pas à exploiter les moindres endroits. Vous pouvez aussi fabriquer des indices au moyen de feuilles de papier pour guider vos enfants. Bref, tout est permis!

(L'essentiel)