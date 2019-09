Les algues, un nouvel allié dans la cuisine

Elles font partie des aliments traditionnels depuis des millénaires au Japon, en Chine, en Corée du sud, en Asie du sud-est, en Indonésie.

Et même si on les retrouve dans des restaurants asiatiques en occident, ou que certains chefs renommés les incorporent dans des recettes dont ils ont le secret, elles ne font pas encore partie du décor ou en tout cas des mets sur lesquels on se retourne! La vue des algues, avouons-le, ne déclenche pas une irrésistible envie de manger!

Antioxydant, et anticholestérol

Pour les reconnaître, les algues marines destinées à la consommation, peuvent se classer par couleurs, vertes, brunes et rouges. Celles que l'on retrouve fréquemment dans le commerce, Les plus courantes dans le commerce sont la laitue de mer, (verte), la dulse (rouge), la mousse d’Irlande (rouge), le haricot ou spaghetti de mer (brune), la nori (rouge), le wakame, (brune), l’hijiki, (brune) le varech ( un mélange d'algues brunes, vertes et rouges) et les laminaires (brunes). Les atouts des algues pour la santé sont légion! Elles sont truffées de vitamines et de minéraux: A, B2, B5,B9, C, cuivre, fer, magnésium, zinc...

Leurs propriétés médicales, si l'on en juge par des études sérieuses qui ont été menées, sont nombreuses. On loue notamment leurs bienfaits sur le cancer. Une étude publiée en 2010 montre que le fucoïdane (un sucre retrouvé dans les algues brunes marines) induit la mort des cellules leucémiques humaines grâce entre autres à la production d’oxyde nitrique (NO)19. Dans une autre, le fucoïdane aurait détruit des cellules du sein cancéreuses.

Riches en caroténoïdes, flavonoïdes ou encore en acides phénoliques, les algues constituent aussi un puissant antioxydant. Elles sont aussi connues pour leur apport en fibres et leur vertus pour lutter contre le cholestérol. Le wakame et la nori contiennent des phytostérols. Leur consommation pourrait réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol.

Toastées, frites, sautées...

Les algues peuvent être toastées, frites, mijotées, sautées, hachées menues pour farcir des poissons, ou gardées entières pour faire des papillotes. On peut aussi les mélanger à la crème ou au beurre pour accompagner les fruits de mer ou la viande. Elles sont ainsi ajoutées dans de nombreuses préparations comme gélifiant dans les bonbons ou les crèmes, comme épaississant dans les flans ou encore comme stabilisant.

Dans un tartare de poisson la dulse crue (que l'on trouve en France, en Bretagne), au délicieux goût de noisette, relèvera le côté iodé de la chair du poisson. Le wakame pour sa part remplacera allègrement une partie du beurre ou du sucre dans un gâteau. On peut également associer le wakame avec du tofu recouvert du bouillon japonais dashi. Alors laissez-vous tenter par la cuisine à base d'algues.

(L'essentiel)