Les plus belle bûches en trompe-​​l'œil pour Noël

Le «Rayon de miel», de Pascal Hainigue

Au Burgundy, à Paris, hôtel 5 étoiles, le chef pâtissier, Pascal Hainigue, rend hommage au travail méticuleux des abeilles, en réalisant une ruche avec ses alvéoles. Il s'est associé à un expert du miel, en l'occurrence la Maison de Miel Hédène. Sous une mousse légère clémentine-miel de sarrasin du Loiret, on découvre un biscuit tendre au citron et à la clémentine, un crémeux caramel et un croustillant sarrasin à la noisette.

Le «Tison», de Tristan Rousselot

Imaginez-vous au coin de la cheminée avec les bûches qui se consument. C'est l'atmosphère recréée par le chef pâtissier de l'hôtel Prince de Galles, à Paris, à travers sa bûche plus vraie que nature, avec son charbon végétal et sa mousse de sucre noir sur le dessus. La bûche dévoile également un insert crémeux caramel, tandis que le biscuit moelleux au miel de sapin contraste avec le croustillant riz soufflé. Le socle en chocolat noir Haïti «Cuvée du Sourceur» de Valrhona se casse au couteau et se déguste avec le café.

La «Pomme d'Or», de Stéphane Arrête

Bienvenue dans le monde du trompe-l'œil avec la «Pomme d'Or» à l'hôtel Royal Evian, en Savoie (74). La création somptueuse de Stéphane Arrête s'inspire de «L'Oiseau de feu», d'Igor Stravinsky. Cette bûche est une ode à la pomme de Savoie travaillée façon Tatin avec au cœur un jeu d'inserts qui s'appuient sur un biscuit à la vanille. La pomme est sublimée par une mousse au miel de fleurs, vanille et Calvados et un crémeux à la vanille. Pour rendre la bûche encore plus délicate dans son apparence, Stéphane Arrête a opté pour un glaçage au miel et des feuilles en chocolat blanc Opalys Valrhona.

«La Bûche», de David Bizet

«La Bûche», de l'hôtel Peninsula Paris, intrigue, car, à première vue, il semblerait qu'il s'agisse d'une boîte XXL de caviar. Une superbe réalisation en trompe-l'œil qui rend hommage à la gastronomie de luxe. C'est à un mélange de saveurs inattendues que nous convie le chef pâtissier David Bizet. «La Bûche» titille nos papilles gustatives avec un socle croustillant à la vanille grillée et au sarrasin torréfié, un moelleux biscuit et une ganache vanille chocolat blanc. L'ensemble est rehaussé d'un cœur coulant kiwi-caviar aux accents à la fois fruités et iodés.

«Nuances», de Benoît Charvet

«Nuances» est un hommage à Paul Bocuse, l'un des plus grands chefs cuisiniers du XXe siècle. Chef pâtissier exécutif au restaurant Paul Bocuse à Colonges (69), Benoit Charvet s'est inspiré de la technique des arts aquarelles qui fascinait le Maître. La bûche est constituée d'un sablé croustillant et d'un biscuit moelleux à la noix de coco torréfiée ainsi que d'une praline onctueuse aux noisettes du Piémont et d'un confit acidulé au kalamansi et citron vert. Un crémeux au chocolat au lait et une mousse légère au lait de coco subliment l'ensemble.

(L'essentiel)