Daniel a l'agriculture bio dans le sang

Daniel Baltes, 48 ans, est un amoureux de l'agriculture! Cette passion qu'il exerce à Stegen, dans le canton de Diekirch, a évidemment un caractère atavique. Ses parents exploitaient à l'époque une petite ferme et avaient quelques bêtes. «J'ai grandi dans cet univers et après mes études, j'ai relancé l'entreprise familiale», raconte Daniel, qui s'est d'emblée tourné vers l'élevage de vaches de race limousine pour la production de viande.

«Au départ, nous avions 160 bêtes», se souvient Daniel, qui dès 2000 s'est également orienté vers l'agriculture biologique: «À la base, j'étais dans l'agriculture conventionnelle, mais je me suis rapidement aperçu que mes critères en matière de traitements, d'alimentation, étaient proches du bio». Cinq ans plus tard, en 2005, l'agriculteur de Stegen a ajouté une nouvelle corde à son arc, toujours dans le domaine du bio. Daniel Baltes a en effet diversifié sa production en achetant un troupeau de 50 chèvres pour produire du fromage biologique. «C'est un élevage qui n'existait pas dans le pays», raconte le producteur, qui a créé une fromagerie au sein de la ferme et s'est également associé les services d'une Allemande, Christine Kandels, spécialisée dans la fabrication de fromage de chèvre.

«Il n'y a pas de pesticides dans notre lait ni dans les fromages»

«On a commencé à faire des tests et c'est mon épouse Myriam qui a servi de cobaye en quelque sorte et qui a goûté les premiers fromages», se remémore ainsi Daniel. Chaque année, 100 000 litres de lait sont produits et 20 000 kilos de fromage. «Nous avons développé une gamme de treize fromages différents», s'enthousiasme Daniel. Des fromages vendus sur des marchés locaux, dans des supermarchés bios mais aussi quelques restaurants sans oublier l'enseigne Cactus, qui achète 40% de la production!

Dans toutes les étapes de la production, la dimension biologique est palpable. «Il n'y a pas de pesticides dans notre lait ni dans les fromages. Les bêtes mangent du foin et des produits biologiques et broutent dans des grands espaces qui ne sont absolument pas traités chimiquement», rappelle Daniel Baltes.

(Gaël Padiou/L'essentiel)