Les tendances culinaires de 2020

La nouvelle année 2020 va se traduire par de nouvelles habitudes sur le plan alimentaire. Tous les spécialistes du secteur qui se sont penchés sur le sujet s'accordent à le reconnaître.

Fermentation

L'année écoulée aura sans aucun doute été celle de l'avènement de la fermentation. Elle fait d'ailleurs partie des tendances depuis déjà plusieurs années, mais elle reste encore une fantastique source de découverte. Quand on parle fermentation, on pense notamment au miso. Il s'agit d'un aliment japonais traditionnel qui se présente sous forme de pâte fermentée, à haute teneur en protéines, au goût plus ou moins prononcé selon la fermentation et relativement salé. En tout cas, les spécialistes culinaires estiment que la fermentation en cuisine sera encore davantage dans les mœurs en 2020.

Les pâtes fraîches

Les pâtes ont le vent en poupe et leur popularité est grandissante, dans de nombreux pays européens. Les passionnés de cuisine les dégustent aussi bien au restaurant que chez eux et ils sont de plus en plus nombreux à réaliser leurs propres pâtes. Produit peu cher par excellence, les pâtes sont également bonnes pour la santé, alors, n'hésitez pas! Aux dires des spécialistes, 2020 sera l’année des pâtes maison parsemées de fromage.

Charcuterie de la mer

La charcuterie de la mer, que l'on appelle aussi communément «Seacuterie», devrait être un des plats phares pour cette année 2020 afin de remplacer allégrement les plateaux de charcuterie classiques. Derrière cette appellation, on retrouve des produits tels que les saucisses de loup-marin, des saucisses de poulpe, rillettes de homard fumé ou encore le «saumoscuitto», un saumon mariné et légèrement fumé, inspiré de la tradition charcutière italienne.

La cuisine végétale

À défaut d'être totalement végétariens, 10% des Français auraient choisi d'adopter un régime flexitarien, qui les incite à manger moins de viande et moins de poisson. Un tiers des Britanniques consommeraient également moins de viande et de poisson qu’il y a deux ans, et 32% prévoient de réduire encore leur consommation de viande au cours des deux prochaines années. Lorsque les consommateurs achètent de la viande ou du poisson, plus du quart (26%) des répondants disent qu’ils prévoient de choisir des produits de meilleure qualité. En France, à Paris, au printemps, le chef étoilé Michel Bras a l'intention de proposer des recettes à base de blé, pavot, quinoa ou café pour une cuisine plus végétale.

La cuisine venue d'ailleurs

Les saveurs de la cuisine asiatique, vedettes de ces dernières années, devraient être encore en bonne place sur les tables, tandis que la cuisine d'Afrique de l'Ouest devrait elle aussi percer à travers des aliments tels que le moringa, ou à travers des saveurs riches et exotiques telles que l’hibiscus et la citronnelle...

(L'essentiel)