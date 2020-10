Le goût du Fairtrade!

Pour la plupart d’entre nous, il est indispensable pour bien démarrer la journée: le café du matin, qui, à chaque gorgée, nous révèle de nombreux arômes. On estime la consommation mondiale journalière à près de 2 milliards de tasses.

Après le pétrole, les graines de café sont la matière première la plus exportée au monde. Mais café n’est pas café: les goûts, intensités et origines sont très diverses et telles sont aussi les méthodes pour cultiver les graines de café, où on différencie entre graines issues d’une culture conventionnelle et celles issues du commerce équitable.

Pionnier dans le secteur

Le commerce équitable étant fortement ancré dans les valeurs de l’enseigne, le groupe Cactus souhaite que son engagement en faveur d’un monde plus juste se reflète également au niveau de sa torréfaction maison, fondée en 1930. En effet, le premier café Fairtrade a fait son apparition chez Cactus en 1993 avec le lancement du café «Amigos», ce qui fait de Cactus un pionnier dans le secteur de la grande distribution.

Au fil du temps, la relation qui lie Cactus au commerce équitable s’est intensifiée et depuis 2008 le café Bruno Bio Fairtrade est le seul café vendu dans les restaurants, cantines, bars et bureaux du groupe. Ce café, produit phare de la torréfaction avec environ 48 000 sachets vendus par an, est produit par la Coopérative Oro Verde qui regroupe plus de mille petits producteurs de la province de Lamas au Pérou. La coopérative s’engage pour une meilleure qualité de vie pour ses membres, que ce soit une rémunération en adéquation avec la qualité des produits fournis, des formations continues offertes aux travailleurs ou encore un accès à l’éducation scolaire pour les enfants des producteurs.

Durabilité et transparence

Depuis le début de cette année et dans un souci d’élargir sa gamme de cafés issus du commerce équitable, les mélanges de café Cactus Dessert, Espresso, Fête, Mocca et Décaféiné sont également certifiés Fairtrade. Actuellement, ce sont dix références de café Fairtrade qui sont produites au sein de la torréfaction maison Cactus avec un tonnage en 2019 qui se situait à hauteur de 88 tonnes.

Pour Cactus, la passion pour la durabilité et la transparence vont de pair avec un arôme parfait et une qualité sans pareille. Et si ces valeurs sont compatibles avec vos convictions et que vous voulez également participer à un monde plus juste, il ne vous reste plus qu’à dénicher le café Fairtrade qui vous ressemble le plus. Profitez également du Mug to go réutilisable au design exclusif et 100% limited edition, signé Natierlech.Cactus. Grâce à sa taille idéale de 300 ml, il vous permet de conserver parfaitement tous les arômes de votre café. Idéal pour célébrer la journée internationale du café de façon équitable et écologique.

