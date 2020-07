Des limonades faites maison!

Avec les températures estivales qui sont au rendez-vous, une bonne hydratation est plus importante que jamais. 70% de notre corps est constitué d’eau. En boire suffisamment est important, car même si nous n’en ressentons pas le besoin, la chaleur qui règne à l’intérieur ainsi que le soleil nous déshydratent facilement.

Il est recommandé de boire minimum 1,5l par jour, pendant des périodes de fortes chaleur, ce besoin peut même augmenter. Vous en avez marre d’avoir recours seulement à l’eau plate ou gazeuse et vous souhaitez varier vos boissons?

Épices et herbes

Rien de plus facile, faites-vos limonades maison! Tous les ingrédients sont les bienvenus pour préparer des boissons rafraîchissantes et aromatisées. Des fruits et légumes tels que pomme, poire, raisin, kiwi, ananas, mangue, noix de coco, orange, citron, clémentine, mandarine, pamplemousse, kumquat, bergamote, carotte, gingembre, céleri, … se prêtent à merveille pour la préparation de limonades.

Si vous osez rajoutez une touche plus originale, pensez aux épices et aux herbes fraîches comme par exemple la cannelle, la vanille, le bâton de réglisse, le basilic, la menthe, la coriandre ou la citronnelle. Bien évidemment, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination.

Préparation rapide

Comme c’est dans et sous la peau des fruits et des légumes que se concentrent le plus de nutriments, lavez-les sans les éplucher. Plongez les fruits ou légumes dans de l’eau contenant 1 à 2 c.à.s de bicarbonate de soude, laissez quelques min. et frottez, ou encore, immergez ce que vous allez préparer durant 15 min. dans de l’eau vinaigrée et salée. Dans les 2 cas, rincez et essuyez. Même bios, les légumes ou les fruits doivent être lavés à l’eau qui élimine aussi les bactéries.

Mettez les fruits découpés, légumes, herbes fraîches dans un grand bocal et ajoutez l’eau de votre choix – de source, minérale, filtrée en carafe – et 2 heures après, une nuit c’est encore mieux, dégustez!

L'encas idéal, partout où vous êtes J'ai faim – qui ne connaît pas cette phrase quand il est en voiture ou en excursion avec ses enfants. En été, inutile de ramener des barres et biscuits chocolatés. À côté de leur apport en sucre, le chocolat aurait déjà fondu et les enfants décoreront leurs vêtements ou l'intérieur de votre voiture avec leurs petites mains sales. Optez donc plutôt pour des fruits frais et combinez-les avec des galettes de riz ou de maïs. Sauf laisser quelques traces de miettes dans votre voiture, vous ne risquez pas grande chose et les petites galettes croquantes, facile à emporter, font généralement l'unanimité auprès des plus petits. Que ce soit à la plage, en voiture ou à l'aire de jeux – les galettes sont un encas idéal.

Recette de la semaine

