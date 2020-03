Ramenez le soleil tunisien dans vos assiettes

Fruit ou légume? C’est l’éternelle question qui tourne autour de la tomate. La réponse est simple: la tomate est un fruit, mais qui se consomme comme un légume.

Sa saveur acidulée et sa couleur en font l’un des légumes (ou faudrait-il dire fruit?) les plus consommés. En effet, la tomate peut se déguster sous différentes formes dans nos assiettes et verres: nature à croquer, en jus, en sauce, en salade ou encore farcie. Elle est également très appréciée en tomates séchées. Importante source de vitamines, contenant 90% d’eau et seulement 15 calories pour 100 g, les tomates sont une collation idéale pour combler les petites faims ou pour accompagner un régime.

Plus équitables

Depuis 2019, les supermarchés Cactus vous proposent des tomates cerises Fairtrade en provenance de Tunisie. Grâce au climat ensoleillé qui y règne toute l’année, les conditions sont réunies pour en faire des tomates bien juteuses et au goût exceptionnel. Produites dans le respect des critères du commerce équitable, ces tomates ne représentent pas seulement un plus dans vos assiettes.

En effet, les plantations étant mises en place dans des zones défavorisées de Tunisie, elles offrent de réelles opportunités de développement aux travailleurs y étant occupés, leur donnant un accès au marché du travail sous des conditions humaines: accès à l’eau potable, repas chauds, transport aller/retour. De plus, l’argent récolté grâce aux primes Fairtrade sert à la construction d’une crèche sur le lieu de travail, favorisant ainsi l’insertion des femmes sur le marché du travail.

Grâce à une logistique efficace, les tomates sont rapidement transférées en Europe après la cueillette pour vous garantir une fraîcheur irréprochable à l’achat. Si vous désirez contribuer à un monde plus équitable, découvrez les tomates cerises en grappe, les tomates cerises rouges et un mix de tomates cerises rouges, jaunes et orange dans vos supermarchés Cactus. Le tout Fairtrade bien évidemment!