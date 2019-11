Le nouveau pain bio aux graines de courge

Une initiative de BIOG, Cactus et Pains & Tradition - Unis par l’intime conviction qu’il faut valoriser et promouvoir l’agriculture biologique, BIOG, coopérative des fermiers biologiques du Luxembourg, Pains & Tradition, boulangerie artisanale sise à Hautcharage et Cactus ont lancé une filière terre-farine-pains 100% biologique et régionale. En tripartite, il s’agit de s’engager en faveur de la culture de céréales biologiques de nos terres, d’assurer leur mouture en farine et leur transformation en pains très qualitatifs, certifiés «slowbaked».

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Ainsi est née une collaboration qui fédère cultivateurs de la Grande Région, boulangers et épiciers en vue d’offrir au consommateur un produit qui défend un savoir-faire ancestral, respectueux de l’homme et de nos terres. La filière «Zesumme fir eis Bio Baueren» propose une gamme de six variétés de pains biologiques dont le dernier-né, le pain bio aux graines de courge. Élaboré selon les principes d’une production de « slowbaking », sans additifs et respectueuse de l’homme et de nos terres, le nouveau pain aux graines de courge est préparé à partir de farine de blé et d’épeautre biologique.

Riches en vitamines

Véritables alliés santé, les graines de courge, extraites de la citrouille, regorgent d’éléments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Idéale alternative pour lutter contre la fatigue et l’anémie, elles sont riches en vitamines, en protéines, en minéraux, en antioxydants et en fibres alimentaires. D’un goût léger et plaisant, le croustillant et la saveur torréfiée des graines de courges raviront à coup sûr les palais des amateurs de pain. Ce beau pain d’automne accompagnera parfaitement les fromages affinés, une belle confiture faite maison ou encore le miel de nos régions.

Découvrez le nouveau pain biologique aux graines de courges, désormais dans tous les supermarchés Cactus et laissez-vous séduire par sa saveur irrésistible.

Mhmm, c’est trop bon!

Des pains «slowbaked» Les créations de Pains & Tradition suivent la pure tradition du «slowbaking». Prendre son temps, c’est le secret du bon pain. Jean Kircher, meunier et boulanger, partenaire exclusif de Cactus, tourne le dos au pain industriel et défend les qualités fondamentales du bon pain. Seule l’approche douce, conforme à la tradition, assure le pain comme grand-mère le faisait autrefois. Selon les règles de la fermentation naturelle, puis façonnés manuellement et cuits sur soles de pierre, ces pains authentiques présentent une vraie croûte croustillante, agréable à la mâche et dégageant des arômes et des goûts sans pareils. Vous ne vous lasserez pas d’apprécier sa mie savoureuse, aérée et crémeuse, qui accueillera toutes vos garnitures et qui accompagnée d’un peu de beurre salé, est un pur moment de gourmandise.

Recette de la semaine