Le projet «Bio Green Beef» a été lancé en février 2018 et est le fruit d’un programme qui a rassemblé le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, la «Interessegemeinschaft Vermarktung Lëtzeburger Biofleesch asbl», seize fermes biologiques luxembourgeoises, Convis et Cactus. Aujourd’hui, 22 fermiers font partie du label qui rencontre un vrai succès.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Se basant sur leurs valeurs communes, telles que le bien-être animal, l’environnement, la durabilité et la traçabilité, les fondateurs du label ont défini les règles d’une filière pour le «Bio Green Beef», viande de notre terroir, de jeunes animaux (entre 8 et 12 mois) élevés dans des conditions naturelles et dans les critères stricts du bio. Les agriculteurs biologiques conservent les ressources naturelles telles que l'eau, le sol et l'air. La flore et la faune sont conservées intactes dans le paysage de la culture par l'utilisation de la terre et par l'élimination des pesticides.

Les viandes labellisées «Bio Green Beef» sont disponibles exclusivement chez Cactus qui, depuis toujours, a le souci de favoriser un juste équilibre entre les domaines économiques, écologiques et sociaux ainsi que de promouvoir les produits régionaux et durables. Favoriser le bio local est pour Cactus le meilleur encouragement pour l’agriculture luxembourgeoise et une garantie de qualité pour le consommateur. En effet, cette viande premium qui vous est proposée par Cactus est une spécialité unique qui combine les avantages du veau et du bœuf classique. Elle est rose foncé, présente un fin persillage et est particulièrement délicate. C’est de plus une viande peu grasse et facile à digérer qui fournit de façon naturelle de nombreux nutriments essentiels, protéines et vitamines.

Idéale pour votre barbecue, mais toute autre occasion sera également bonne pour la découvrir! Vous en apprécierez la qualité gustative à coup sûr.

La saveur anisée du fenouil Bien qu’il soit présent pendant toute l’année dans vos magasins, la saison du fenouil s’étend de juin à fin octobre. Pour bien le choisir, voici quelques conseils: vérifiez que le plumet soit bien vert et en bon état, ce qui vous garantit une fraîcheur. Le bulbe doit être blanc, lourd et ferme. Faites confiance à votre odorat, privilégiez un fenouil dégageant sa bonne odeur typique. Gardez votre fenouil pendant quelques jours dans un bac hermétique dans votre réfrigérateur. Ne tardez pas à le consommer, il perd rapidement sa saveur. Cru ou cuit, le fenouil peut se décliner de nombreuses façons. Ainsi, il est souvent associé à des poissons, fruits de mer ou viandes blanches. Côté dessert, il peut être utilisé pour des tartes aux pommes ou aux poires pour donner une note épicée.

Recette de la semaine

Salade Fenouil et abricot, framboise et noix de pécan