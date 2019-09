Véritable pain d'antan!

Considéré comme l'ancêtre du blé, l'épeautre est un grain rustique dont les premières traces de sa culture datent de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Le blé étant rare, c'était l'épeautre qui tenait une place importante au sein de l'alimentation des peuples anciens. Aujourd'hui, le grain fait son retour dans nos supermarchés et dans nos assiettes, surtout pour ses qualités sur le plan nutritif. Apprécié pour ses bienfaits pour la santé générale, l'épeautre est riche en protéines et en minéraux.

Il contient les huit acides aminés essentiels à l'organisme et sa forte teneur en magnésium fait de lui un allié idéal contre le stress. Sans oublier qu'il est aussi très digeste et représente ainsi une alternative pour les personnes allergiques au blé. Une fois décortiqués, les grains d'épeautre sont prêts à être consommés et se présentent sous de multiples formes: semoule, flocons, levain ou bien farine. C'est avec la farine d'épeautre que les biscuits, les pâtes ou encore les pains sont confectionnés.

Faire le plein d'énergie

La farine d'épeautre est obtenue par le broyage fin du petit ou grand épeautre. Leur différence réside dans le fait que le petit épeautre est exempt de gluten tandis que le grand épeautre en contient, mais très peu (7%). D'ailleurs, le pain d'épeautre est un des pains les plus en vogue dans nos boulangeries. D'un goût de noix léger et plaisant, sa mie bien aérée et moelleuse est couronnée d'une croûte fine et croquante.

Sa saveur douce et rustique le rend idéal pour les tartines ou en accompagnement de mets. D'une couleur légèrement ocre, il se déguste à merveille avec les fromages affinés, les charcuteries fines ou bien les soupes. Si vous voulez faire le plein d'énergie, n'hésitez pas à opter pour sa variante complète! Le pain d'épeautre complet est à base de grain complet et contient donc plus de nutriments. Découvrez chez Cactus, le «bio pain d'épeautre» de leur partenaire boulanger «Oiko-Bakhaus», qui est produit à partir des ingrédients biologiques provenant de la Grande Région. Les amateurs de pains en raffolent!

Une initiative de BIOG, Cactus et Pains&Tradition «Zesummen fir eis Bio Baueren»-Unis par l'intime conviction qu'il faut valoriser et promouvoir l'agriculture biologique, BIOG, coopérative des fermiers biologiques du Luxembourg, Pains & Tradition, boulangerie artisanale sise à Hautcharage et l'enseigne Cactus ont lancé une filière terre-farine-pains 100% biologique et régionale. En tripartite, il s'agit de s'engager en faveur de la culture de céréales biologiques de nos terres, d'assurer leur mouture en farine et leur transformation en pains très qualitatifs, certifiés «slowbaked». Ainsi est née une collaboration fédérant les cultivateurs de la Grande Région et offrant au consommateur un produit qui défend un savoir-faire ancestral, respectueux de l'homme et de nos terres.

