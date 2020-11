Les soupes, le plat incontournable de vos menus

Mange ta soupe, ça fait grandir! Rares doivent être les personnes qui n’ont pas entendu cette phrase pendant leur enfance. En hiver pour se réchauffer après des longues journées froides ou durant le reste de l’année en tant que moyen idéal pour s’hydrater, les soupes sont un repas qui devrait figurer régulièrement sur nos menus. De plus, les soupes sont un excellent moyen pour que vos enfants mangent des légumes.

«De Schnékert Traiteur» vous propose une large gamme de soupes pour toutes vos envies: ultrafraîches, de vraies soupes cuisinées et faites maison dans les ateliers à Windhof. Parmi l’assortiment, vous trouvez une panoplie de variétés pour toutes les occasions: des soupes d’hiver bien réconfortantes, des veloutés raffinés, des recettes du terroir, le tout avec des légumes frais et des ingrédients de première qualité.

Bouneschlupp

Seul un savoir-faire qui reste artisanal garantit leur saveur si naturelle. Afin de préserver au mieux goût et fraîcheur, les soupes sont refroidies très rapidement après cuisson et immédiatement mises en pots, puis expédiées dans chaque point de vente Cactus. Grâce à leur petit format pratique de 450 ml, les soupes sont faciles à emporter et vous accompagneront partout.

La gamme des soupes «de Schnékert Traiteur» se compose de: Bouneschlupp, la soupe traditionnelle luxembourgeoise aux haricots verts avec des pommes de terre, du lard et des oignons, soupe aux pois cassés, soupe aux lentilles, crème de potiron, soupe de carottes au gingembre, soupe de tomates au riz, consommé double, soupe de Goulasch, crème de champignons, soupe de légumes, minestrone et bien sûr, les fêtes de fin d’année approchent… la bisque d’homard.

Et vous, quelle soupe choisissez-vous pour votre prochaine envie? Découvrez l’intégralité de la gamme des soupes «de Schnékert Traiteur» dans vos supermarchés Cactus.

Festival du Whisky Single malt, blended, lowlands, highlands,… le ton est donné pour le festival de Whisky. Jusqu’au 8 novembre, Cactus met les whiskies à l’honneur avec des superbes offres promotionnelles sur presqu’une centaine de variétés. Si traditionnellement le Whisky trouve son origine dans des distilleries d’Écosse, les amateurs apprécient aujourd’hui des whiskies issus du monde entier. Ainsi, parmi l’impressionnante offre Cactus, notamment au corner dédié au sein du Cactus la Belle Étoile, se trouvent des whiskies français, suisses, japonais ou encore luxembourgeois. Parfois, il ne faut pas aller loin pour trouver son bonheur: découvrez le whisky de seigle luxembourgeois, ÉimNéckels, qui ravit par son goût subtil et doux. Cactus vous souhaite une bonne dégustation.

