Des graines à glisser dans l'assiette

Les graines de chanvre sont la nouvelle star dans la cuisine! Issues d'une variété de plantes de la famille des «Cannabaceae», les graines de chanvre sont de la même espèce que le cannabis. La seule différence est qu'elles ne présentent pas de concentration en THC («Tétrahydrocannabinol»), l'élément actif de la marijuana. Par contre, naturellement riche en nutriments, elles ont de nombreuses vertus pour la santé et sont indispensables dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Sans gluten, les graines de chanvre sont surtout recommandées aux personnes souffrant d'allergies. Elles contribuent à baisser le taux de cholestérol, à prévenir les maladies cardiovasculaires et à renforcer le système immunitaire.

Leur composition en acides aminés encourage le bon fonctionnement de l'organisme et le renouvellement cellulaire. De plus, leur haute teneur en fibres alimentaires fait qu'elles se digèrent facilement. Les graines de chanvre constituent le meilleur choix pour une alimentation naturelle, complète et savoureuse. Leur goût doux à la noisette va flatter votre palais. Ajoutées, par exemple, dans le yaourt, elles lui confèrent un plaisir croquant et sain. Elles se marient également très bien avec des salades de saison, des légumes ou des soupes. Comme toutes les autres céréales, les graines de chanvre se consomment entières ou moulues.

Des produits locaux

Moulues, elles donnent une farine très saine et nutritive, idéale pour les gâteaux et les pains. L'entreprise luxembourgeoise «Ourdaller» offre désormais également des graines de chanvre décortiquées.

Depuis 1994, des agriculteurs de la région de l'Our se sont rassemblés de façon à unir le fruit de leur travail, réunis ensemble sous le slogan «Nature pur de l'Our», les produits alimentaires de la vallée de l'Our garantissent aux consommateurs de la qualité, de la production régionale, de la traçabilité et des trajets courts. Choisir des produits locaux, c'est opter pour une meilleure alimentation!

Tout sur l’agar-agar Favorisant la digestion et l'élimination des toxines, l'agar-agar est un composé naturel et végétal issu d'un mélange d'algues marines déshydratées. Depuis des siècles, les Japonais s'en servent comme ingrédient culinaire, à savoir comme gélifiant ou comme alternative à la gélatine, qui est d'origine animale. Afin de bien l'utiliser, on le fait fondre dans de l'eau bouillante. Soyez prudent avec le dosage, l'agar-agar est huit fois plus puissant que la gélatine. En refroidissant, une gelée se forme qui se prête parfaitement pour toutes les préparations nécessitant l'emploi d'un gélifiant, tant salées que sucrées: confitures, crèmes, mousses, sorbets ou terrines. Mais attention, il ne faut pas combiner l'agar-agar avec du chocolat ni du kiwi car ceux-ci neutralisent son effet gélifiant.

La recette de la semaine

Panna cotta et fruits d’été