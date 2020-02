À la découverte de la Barbucine!

Le début d’année est traditionnellement marqué par une forte consommation d’endives et de leurs produits dérivés. Et depuis un certain temps, la Barbucine, variété du chicon, fête son retour au sein de nos cuisines.

Salade d’autrefois et découverte dans les années 1630, la Barbucine est produite à partir de racines de chicorées sauvages. La racine, cultivée en plein champ, est récoltée puis disposée dans l’obscurité pour donner de longues feuilles blanches et jaunes finement dentelées. Ces dernières sont plus tendres et beaucoup moins amères que les feuilles vertes. Aujourd’hui, les producteurs d’endives ont décidé de la remettre au goût du jour, avec une saveur adoucie pour répondre aux attentes du consommateur.

En effet, les méthodes de préparation sont multiples. Très simple à préparer, ce légume croquant et au goût très fin est apprécié tant cru en salade que braisé à la poêle. En salade, la Barbucine s’accompagne à merveille avec des ingrédients sucrés tels que la betterave rouge ou encore des pommes, mais vous pouvez aussi la combiner avec des patates douces et des lardons rôtis. Pour le dressing, il est conseillé d’utiliser une huile parfumée comme par exemple l’huile d’olive ou l’huile de noix.

Si vous préférez la consommer braisée, la Barbucine se déguste parfaitement préparée avec du vinaigre balsamique légèrement caramélisé. Accompagnez le tout d’un citron pour amener un peu d’acidité. Comme la plupart des chicorées, la Barbucine offre de nombreux bienfaits, à commencer par l’apport en fibres. Elle favorise donc le transit et contribue à l’équilibre intestinal. Finalement, il est à noter que la Barbucine contient des doses importantes de magnésium, phosphore, calcium et est riche en vitamines. Avec seulement 15 calories pour 100g et une forte teneur en eau, cette légumineuse consommée crue en salade est une excellente alliée lors d’un régime minceur.

Pourquoi consommer des légumes de saison et locaux? Il est conseillé de se tenir à la saison des fruits et légumes pour profiter pleinement de leurs bienfaits sur notre organisme et système immunitaire. Le goût ressortira davantage d’un fruit s’il a pu profiter du bon soleil pour sa maturation et n’a pas mûri durant un transport – et honnêtement qui aime les fruits et légumes au goût d’eau? De plus, les fruits et légumes saisonniers répondent à nos besoins nutritionnels. Ainsi, en hiver, notre corps réclame plus de nutriments et en été nous avons plus besoin de fruits légers aidant à l’hydratation de notre organisme. Si vous achetez un produit qui n’est pas de saison, souvent il doit être importé par avion ou bateau ce qui a des répercussions négatives tant sur l’environnement que sur votre ticket de caisse. Faites le bon choix!

