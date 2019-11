La fameuse «Kéistaart»

La passion du groupe Cactus est d’offrir des produits faits maison et de favoriser des produits artisanaux selon des recettes authentiques et innovantes. Aujourd’hui, on ne peut plus imaginer le comptoir pâtisserie du groupe sans sa fameuse «Kéistaart». Et saviez-vous que sa recette est la même depuis plus de 40 ans? La tarte au fromage est un grand classique de la maison et certainement une valeur sûre pour votre table! Cette spécialité artisanale, au goût frais, à la texture à la fois ferme, mais toutefois onctueuse, fait l’unanimité: «Quand c’est si bon, il ne faut rien changer!».

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

En utilisant des matières premières nobles et le plus possible de la région, la «Kéistaart» est confectionnée dans les ateliers de pâtisserie, à Windhof, avec des ingrédients simples et naturels, comme du fromage frais maigre, de la crème fraîche, du lait, du sucre et entre autres du jus de citron.

Un savoir-faire unique

Le secret de la célèbre tarte au fromage réside dans le savoir-faire irremplaçable des artisans pâtissiers qui procurent à ce dessert une identité unique. Fabriquées chaque jour avec le même soin, les «Kéistaarten» sont d’une fraîcheur et d’un goût sans pareil! La «Kéistaart» de l’enseigne Cactus, signée Hausgemaacht, est produite selon une recette qui remonte aux années 70.

La réalisation d’une telle tarte au fromage prend plus d’une heure! D’abord, les pâtissiers élaborent une pâte sucrée qui est précuite, sans garniture, pendant quelques minutes. Pendant ce temps, la crème au fromage est préparée à base de fromage blanc, de lait et de crème luxembourgeoise, de sucre et de sucre vanille, d’amidon de froment, d’œufs et de jus de citron. Cette crème est versée dans le moule sur la pâte précuite, et passe au four pendant 45 minutes. Après, la «Kéistaart» est refroidie, sortie du moule et saupoudrée avec un peu de sucre glace. Pour l’apprécier pleinement, servez-la dès sa sortie du frigo avec quelques fruits rouges. Mhmmm, un pur régal pour les papilles!

La philosophie «CactusHausgemaacht» La volonté de produire des spécialités faites maison est fortement ancrée dans l’histoire du groupe Cactus, depuis la première torréfaction Leesch créée en 1930. L’enseigne est le seul acteur du marché de la grande distribution au Luxembourg à disposer de ses propres ateliers de production dont la torréfaction, la pâtisserie, la charcuterie et le traiteur. Elle s’engage à ne produire dans ses quatre ateliers de production que des produits de qualité et cela en évitant, dans la mesure du possible, tout produit chimique, additifs et conservateurs trop souvent utilisés par les multinationales alimentaires. Découvrez la gamme de pâtisserie dans tous les magasins Cactus sous le nom de «Cactus Hausgemaacht».

Recette de la semaine

Quiche au saumon et brocoli