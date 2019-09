Pommes à croquer!

Vous connaissez sans doute tous l’adage «une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours». Si on commence par le début et si on se tient à l’histoire d’Adam et Ève, la pomme serait un des premiers fruits sur terre et donc délectable depuis toujours!

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Mais ce n’est qu’au XIXe siècle, avec les techniques d’hybridation que les variétés de ce fruit de tentation se sont multipliées pour nous offrir l’éventail gourmand que nous dégustons aujourd’hui. Appréciée pour ses atouts santé et gustatifs, la pomme est un fruit qu’on trouve toute l’année sur les étals de nos supermarchés. Riche en vitamines, minéraux et oligoéléments, elle est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Elle renforce notre système immunitaire, elle aide à la digestion et elle lutte contre le vieillissement.

Savoir-faire des producteurs régionaux

Pour bénéficier pleinement de toutes ces nombreuses vertus santé, il est recommandé de consommer des pommes certifiées «bio» sans conservateurs ni OGM. Issues de l’agriculture régionale, les pommes du label luxembourgeois «Eist Uebst a Geméis», partenaire exclusif de l’enseigne Cactus, sont cultivées et récoltées à parfaite maturité par les producteurs locaux tout en respectant l’environnement et le climat. Les fruiticulteurs n’utilisent que des moyens naturels pour lutter contre les maladies et les insectes qui peuvent nuire aux pommiers. Cueillies tôt le matin, les pommes partent directement chez Cactus. Elles sont forcément plus fraîches, car les distances de trajet sont plus courtes. Croquantes et délicieuses, ces pommes doivent leur irrésistible goût authentique au terroir et au savoir-faire des producteurs régionaux.

Crues ou cuites, elles se prêtent pour de nombreuses préparations: tartes, gâteaux, smoothies ou bien ajoutées dans votre muesli le matin pour faire le plein d’énergie. Cependant, il faut tenir compte que c’est dans sa version crue qu’elle offre la plupart de ses bienfaits! Elle constitue un encas parfait et facile à manger partout.