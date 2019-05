Opération Basilic!

Comme toutes les herbes aromatiques en cuisine, le basilic frais contribue à une alimentation saine et ajoute de la saveur: on pense immédiatement au fameux pesto italien ou au pistou provençal.

Les herbes fraîches en pot commercialisées chez Cactus sont bios et proviennent d’une production moderne, organique et durable. Le maraîcher n’utilise aucun traitement, ni pesticides, ni insecticides! L’équilibre écologique est assuré notamment par des insectes qui dévorent les nuisibles; des voiles jaunes collants capturent également les moucherons indésirables! La culture d’herbe est gourmande en eau, aussi un système de récupération des eaux des toits permet le stockage de cette eau dans de grands réservoirs extérieurs (60.000 m3), ce qui lui procure une autonomie quasi totale. Quant aux pots, à base de maïs, ils sont également bio dégradables et peuvent être compostés ou placés dans les poubelles vertes. À consommer donc en toute confiance!



Originaire d’Afrique, acclimaté en Inde et en Asie, il fut amené en Europe par les Grecs en l’an 300 avant J-C. Les Romains se l’approprièrent et, du bassin méditerranéen où il sera cultivé, il va conquérir le monde. Au XIVe siècle en France, sa saveur lui vaut le nom d’herbe royale, car son arôme le rend digne de figurer sur la table des rois.

Aujourd’hui le basilic est incontournable dans la cuisine, surtout méditerranéenne. Pizzas et tomates sous toutes leurs formes sont ses alliés. Moins courante, son utilisation fait merveille dans les salades de fruits, avec les pêches, les fraises...

Comment conserver sa fraîcheur

Bien au-delà de ses qualités gustatives, l’huile essentielle de basilic est utilisée comme stimulant digestif, antioxydant, anti-inflammatoire. Dans ce domaine, il est préférable de se faire conseiller par un spécialiste, cependant pour bien digérer, une tisane de feuilles de basilic est très bénéfique.

Autre atout des herbes aromatiques, dont le basilic, elles relèvent les mets et permettent donc de moins saler et d’obtenir une cuisine néanmoins très savoureuse. Il est cependant déconseillé de cuire le basilic, il perd une grande partie de son arôme. Le mieux est de détacher de la tige les feuilles nécessaires et de les ajouter en fin de préparation. Si votre basilic fleurit, ses jolies fleurs pourront servir à la décoration de vos assiettes.

Vous l’aurez compris, le basilic est l’aromatique à toujours avoir sous la main. Le basilic bio est disponible toute l’année en pots et si vous optez pour du basilic coupé, pour prolonger sa fraîcheur, placez-le dans un linge humide au frigo ou faites une infusion! Cela ne vous tente pas, videz l’infusion dans l’eau chaude de votre bain, le basilic est relaxant et défatigant, c’est une herbe vraiment étonnante!

Feuilleté de patates douces au chèvre luxembourgeois