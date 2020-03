C’est vous le boulanger!

Qui ne raffole pas de cette délicieuse odeur d’un pain fraîchement sorti du four? Et si cette senteur embaumait bientôt votre maison grâce à des mélanges, prêts-à-pétrir du Moulin Kircher?

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Créé en 1748 à Ebersheim, le moulin a su se moderniser avec le temps tout en conservant le savoir-faire traditionnel. Géré aujourd'hui par Jean Kircher, boulanger et meunier, le moulin vous propose des produits de qualité, respectueux de l’environnement et s’inscrivant dans la philosophie du Slow Food. Les matières premières utilisées privilégient le circuit court et la traçabilité pour garantir des produits de qualité.

Pains artisanaux

Afin de vous permettre de réaliser des pains délicieux à la maison, le moulin Kircher a développé quatre mélanges, prêts-à-pétrir. Ne tardez plus à découvrir le mélange qui vous ressemble dans vos supermarchés Cactus et lancez-vous dans la réalisation de pains artisanaux.

Le mélange bio pain campagne est produit à base de farine de blé et seigle. D'une mie plutôt fine, il se déguste idéalement accompagné de charcuteries, cochonnailles et produits de la mer. Le mélange brioche vous permet de réaliser une brioche, un «kougelhopf» ou encore un «Zopf» alsacien – quoi de mieux pour un petit-déjeuner ou le goûter de vos enfants?

Différentes possibilités

Quant aux plus grands, ils adoreront l’accompagner d’un bon foie gras. En fonction de la quantité de beurre que vous rajoutez, vous pouvez jouer sur la consistance et le goût plus ou moins sucré de la recette.

Grâce au mélange du pain multicéréales, vous êtes à même de réaliser un pain tonifiant avec des céréales et graines pleines de vie. Ce pain délicieux s’accorde avec tous les mets et décore même joliment votre table, tellement il est esthétique.

Finalement, vous pouvez vous lancer dans la fabrication du pain complet, où tout est compris, même le germe de blé, désigné l’aliment le plus complet de la nature après le lait maternel. C’est le pain idéal pour accompagner vos fromages et charcuteries. Bonne cuisson!

Fêtez le Bretzelsonndeg avec Cactus! Tradition oblige, à la mi-carême, la traditionnelle fête du Bretzelsonndeg sera célébrée ce dimanche au Luxembourg. Généralement, le garçon offre un Bretzel à sa bien-aimée et si l’amour est réciproque, il recevra un œuf en chocolat à Pâques en retour. Mais attention, comme 2020 est une année bissextile, la tradition est inversée: c’est aux filles de faire le premier pas et d’offrir un Bretzel à celui qu’elles aiment. Pour prouver l’amour à l’élu de leur cœur, ce n’est pas le choix qui posera problème. En effet, chez Cactus, les filles trouveront un assortiment varié, allant du Bretzel simple au Bretzel sans amandes (veuillez penser à passer commande 1 jour à l’avance), en passant par le Bretzel fourré ou encore le Bretzel au praliné fairtrade. Un beau Bretzelsonndeg à tous les amoureux !

Recette de la semaine

Mam’s Wäffelcher