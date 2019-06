Le plaisir gustatif du quotidien

Avoir du pain frais de qualité à toute heure à la maison est un plaisir! L’élément indispensable à un bon pain est sans doute le savoir-faire du boulanger conforme à la tradition. Désormais, «Pains&Tradition» offre une alternative savoureuse qui donne un coup de cœur à chaque amoureux de pains. Alliant à la fois le goût traditionnel et la vie active, les pains artisanaux précuits et surgelés de «Pains&Tradition» prouvent que la vraie tradition du pain est possible dans notre monde moderne. Sans additifs et pesticides, les ingrédients sont soigneusement sélectionnés: farines de qualité, sel de Guérande, graines et semences biologiques ainsi que levains issus de leurs propres cultures.

Rédaction et photos: createam s.a.

Conservés au frais dans votre congélateur, ils attendent juste une cuisson de finition. Incontestablement pratique, vous profitez à tout moment de pains frais et croustillants. Cuit par vous, chez vous: quelques minutes dans le four et le pain est prêt à être savouré.

Une différence

Il ne diffère en rien des pains frais que vous choisissez au supermarché ou à la boulangerie. Les pains surgelés et précuits contiennent exactement les mêmes ingrédients et parcourent le même processus de production. Leur unique différence réside dans le fait que leur phase de cuisson est interrompue prématurément en vue d’une cuisson finale volontairement retardée.

Ces pains de qualité présentent une vraie croûte croustillante, une mie bien aérée et des arômes sans pareils. Particulièrement moelleux sous leurs croûtes dorées, ils vous permettent de trancher de belles tartines. Le matin au petit-déjeuner, le midi avec une soupe ou le soir avec du fromage, ils s’accordent parfaitement à tous vos mets. La gamme de pains précuits et surgelés de «Pains&Tradition» vous attend dans tous les supermarchés Cactus: 6 pains carrés de 40g, 6 boules aux céréales de 40g et 2 baguettes de 150g. Un pur régal pour vos papilles gustatives!