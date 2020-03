«Le Cœur» 2019 Languedoc AOP

Vin découverte - Le Domaine de Fabrègues, qui existe depuis des centaines d’années règne au cœur de 40 hectares de vignes en gobelets ou palissées, qui sont plantées au cœur de l’appellation Languedoc, sur les Terrasses de Pézenas, sur des coteaux adossés aux massifs des Cévennes et de la Montagne noire.

Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Chaque terroir est particulier et dédié à un cépage unique afin d’offrir le meilleur à chacun des vins du domaine. Certains cépages affichent un âge exceptionnel pour la région, on peut par exemple citer les 75 ans pour le Carignan. Tous les cépages sont vendangés et vinifiés séparément: une parcelle pour une cuve! En 2005, habitée par l’envie de créer des vins qui lui ressemblent - des «vins de sensations, entre classicisme et surprise», Carine Pichot a repris la propriété afin de lui donner une signature personnelle.

«Le cœur» 2019 est lauréat de la Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris. Au nez on retrouve des arômes d’épices et de cassis. En bouche, le vin est ample et fruité avec une belle structure. Culinairement, ce vin s’accorde parfaitement avec une côte de bœuf aux échalotes confites et si vous aimez les préparations de lapin, il s’y associe bien avec une sauce aux pruneaux.

Mais il trouvera également son approbation auprès des amateurs de desserts. Ainsi, il accompagne à merveille un gâteau au chocolat accompagné d’un coulis de framboise. Finalement, ce vin rouge peut également être dégusté avec des fromages à pâte molle comme par exemple le Bleu d’Auvergne, le Brie, le Morbier ou encore le Saint-Félicien. Nous vous conseillons de l’ouvrir une heure avant la dégustation afin de lui permettre d’exalter la totalité de ses arômes et de développer son bouquet. La température idéale pour le servir se situe entre 16 et 18°C.

À découvrir désormais dans tous les supermarchés Cactus. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne dégustation!

Le cabillaud haut de gamme Chaque année entre janvier et février, le cabillaud Skrei nage des centaines de kilomètres pour venir frayer dans l’archipel des îles Lofoten dans le nord de la Norvège. Et c’est juste avant la fraie où la qualité du poisson est la meilleure: sa chair est bien ferme et très savoureuse. Pêché à la ligne par des petits bateaux côtiers qui ne sortent que quelques heures en mer, le Skrei, certifié MSC, est envoyé en entier chez notre fournisseur aux Pays Bas où il est transformé à la main pour nous: en dos, avec ou sans peau. Très recherché par les chefs des plus grands restaurants au monde, ce poisson est souvent nommé «le roi des cabillauds». Cuisez-le dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. La fusion entre sa chair tendre et sa peau croustillante est un pur régal pour les papilles.

Skrei sur purée de brocoli et noisettes grillées