Les Boxemännercher, toujours un succès!

Encore trois jours avant le passage tant attendu de saint Nicolas pour apporter joie et surtout friandises et cadeaux aux enfants sages. Et comme le veut la tradition, les Boxemännchercher ne doivent pas manquer à ce rendez-vous annuel.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

C’est donc tout naturellement que les vitrines et rayons se garnissent de Boxemännchercher de toutes les tailles et tous les goûts à l’approche du 6 décembre. Que ce soit pour vous faire un petit plaisir à vous-même ou pour garnir les assiettes de Saint-Nicolas de vos enfants, cette viennoiserie saisonnière est une valeur sûre.

Tradition

Et, le saviez-vous? Le nom de Boxemännchercher vient du fait qu’autrefois les hommes avaient souvent les mains dans les poches de leurs pantalons – en luxembourgeois leurs Boxen. Ah! Que serions-nous sans les traditions!

Depuis l’année dernière, Cactus vous propose son Boxemännchen solidaire en édition limitée. Fourrée de pudding à la vanille et de chocolat Fairtrade, la viennoiserie est produite, sans huile de palme, par son partenaire boulanger Jos & Jean-Marie tout en soutenant le commerce équitable.

10 cents par Boxemännchen

Solidaire on vous dit? Et oui, au-delà de vous offrir cette belle expérience gustative, Cactus s’engage à reverser 10 cents par Boxemännchen vendu à la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf et en particulier à SOS Kannerduerf Mersch.

Cette année, une référence biologique et locale est venue se rajouter à la belle offre existante chez Cactus. Ce Boxemännchen à base de pâte levée est produit à partir de farine biologique issue de l’agriculture luxembourgeoise et fait partie des produits vendus chez Cactus sous le label «Zesummen fir eis Bio-Baueren», une des 5 filières créatrices de valeurs du groupe.

Gourmandes et gourmands, profitez-en ils ne durent qu’un temps! Ne tardez donc pas et découvrez-les rapidement dans vos magasins Cactus!

Gourmandises en massepain Vous aimez le massepain ou vous êtes à la recherche d’un petit cadeau pour une personne bien-aimée? Confectionnées artisanalement tout au long de l’année par de Schnékert Traiteur à Windhof, de jolies figurines en massepain, régulièrement adaptées aux saisons, sont proposées à la vente dans les grands magasins Cactus. Les fêtes de fin d’année n’y font bien sûr pas exception : pensez à offrir un père Noël, un «Glücksschwein» ou un bonhomme de neige en massepain à vos enfants. En fin d’année, ne manquez pas de souhaiter une bonne année à vos amis en leur offrant un cochon en massepain, synonyme de bonheur pour l’année à venir. Et pour la plus grande joie des grands et petits, les pommes de terre en massepain ne doivent bien évidemment pas manquer à l’appel.

Recette de la semaine

Mini tartes de l’avent