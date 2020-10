Des conseils pour les amateurs de gibier

Voici revenue la saison de la chasse et avec elle, le retour du gibier dans nos assiettes! Au même titre que nous associons le barbecue avec les températures estivales, dès l’automne, pour le plus grand plaisir des amateurs, le gibier reprend sa juste place dans nos menus. Vous trouverez dans nos rayons boucherie, une gamme de gibier relativement complète: du chevreuil, du sanglier, du lièvre, de la biche, du faon et également du canard, de l’oie et de la pintade. Sur le plan nutritionnel, la venaison séduit par ses nombreux atouts: elle est peu grasse, plus riche en potassium que d’autres viandes.

Au niveau culinaire, les amateurs de gibier peuvent se régaler avec des préparations simples mais pourtant très savoureuses. Et surtout, il n’y a presque pas de limites, le gibier pouvant se déguster de mille et une façons: mijoté, poêlé, rôti, en civet ou au four. Cuisiner du gibier est plus facile qu’on le croit! N’hésitez pas à mariner votre viande avant la cuisson pour la rendre encore plus savoureuse! Les épices sont ses meilleures alliées: soit les plus classiques comme les clous de girofles, baies de genévrier ou feuilles de laurier, soit les plus exotiques comme la cannelle, le curry ou le gingembre. Si vous adorez le sucré-salé, les fruits cuisinés accompagnent à merveille le gibier offrant à la fois fraîcheur et douceur. Pour adoucir son goût, pensez par exemple à réaliser un chutney aux figues, une sauce aux canneberges ou une compote d’airelles.

Si vous n’avez pas le temps de vous lancer dans la préparation d’une délicieuse recette de gibier mais que vous ne voulez pas renoncer au plaisir d’en manger, découvrez la gamme prête-à-manger dans les supermarchés Cactus. Goûtez les préparations fraîchement et artisanalement cuisinées par «De Schnékert Traiteur» ou découvrez de nombreuses recettes dans nos restaurants Cactus Inn.

Sortez votre décoration! Dans deux jours, c’est Halloween. Et qui dit Halloween, pense immanquablement aux courges. Mais attention, toutes les variantes ne sont pas comestibles. Les coloquintes, de couleurs vives allant du jaune à l’orange en passant par le vert, se prêtent ainsi parfaitement pour accorder votre maison ou son alentour à la saison automnale. Et à l’approche de la fête d’Halloween, fin octobre, n’hésitez pas à les vider et à les équiper d’une petite bougie. Une fois la nuit tombée, vos jolies créations dévoileront toute leur beauté et illumineront intérieurs, rues et jardins. Découvrez une grande sélection de toutes les couleurs et toutes les formes dans les grands supermarchés Cactus et laissez libre cours à votre imagination afin de créer une décoration originale.

Soupe aux marrons