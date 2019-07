Boisson santé: le jus d'orange fraîchement pressé

Synonyme de vitalité, l’orange est un agrume qui possède de multiples substances bienfaisantes, permettant de se sentir mieux dans son corps. Sa richesse en vitamine C permet de booster l’organisme, son pouvoir antioxydant renforce notre système immunitaire et ses acides citriques améliorent et facilitent notre digestion.

Si vous voulez profiter au maximum de tous les bienfaits de ce fruit, il est nécessaire de le consommer sous sa forme naturelle, bien plus savoureux et frais. Manger une orange chaque jour est idéal pour le bon fonctionnement de notre corps. Apprécié pour son goût rafraîchissant et délicieux, le jus d’orange est pour nombre d’entre nous un incontournable du petit-déjeuner permettant de bien démarrer la journée. Mais il ne faut pas confondre le jus d’orange pressé et le jus d’orange pasteurisé que vous pouvez acheter en brique.

Le jus d’orange fait maison est beaucoup plus riche en vitamine C que les jus industriels. Contenant des additifs et des conservateurs pour une meilleure durée de vie, ce dernier perd l’intégralité de ses apports et vertus santé lors du processus de pasteurisation. La saveur du jus d’orange en brique est très artificielle, le goût du jus d’orange fait maison peut varier légèrement - plus ou moins sucré - comme tout produit frais.

Association sucré-salé

Se préparer un jus d’orange fraîchement pressé n’est pas seulement délicieux pour notre palais, mais aussi excellent pour notre santé. Astuce: consommez-le directement après l’avoir pressé pour bénéficier de toutes ses propriétés saines et nutritives.

N’oubliez pas que le jus d’orange pressé se marie aussi bien avec des salades sucrées-salées. Une petite vinaigrette à l’orange mélangée à une bonne huile d’olive, du sel et du poivre font des merveilles sur une salade de choux, de fenouil ou bien encore de carottes. De plus, il peut également être mixé dans votre smoothie avec d’autres fruits frais pour un plaisir encore plus rafraîchissant.

Vitamine C en bouteille Le frais to go vitaminé pour bien démarrer la journée! Proposé aux rayons Fruits & Légumes des supermarchés Cactus Belle Étoile, Howald, Bascharage et au Cactus Marché Merl, votre jus d'orange de haute qualité est fraîchement préparé par des presses à jus automatiques. Il s'agit d'une extraction à froid: une méthode douce qui préserve au mieux les vitamines et nutriments. Les oranges sont bien pressées et non centrifugées. La centrifugation a pour inconvénient une oxydation par effet de chauffe. Pour les plus pressés, dès l'ouverture des magasins, le personnel du rayon active la presse à oranges dont le jus frais est immédiatement mis en bouteille. Toute la journée, à la demande, le délicieux jus d'orange 100% naturel vous est proposé en 33 cl, 50 cl ou en 1 l, au choix. Un pur régal!

La recette de la semaine

Smørrebrød en 3 façons