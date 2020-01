Goûtons à l’excellence!

Fromager avant de devenir premier Ouvrier de France puis affineur reconnu, Hervé Mons a appris les premières références du métier auprès de son père fromager qui s'était spécialisé dans la gamme des fromages d'Auvergne qu’il affinait puis vendait sur les marchés roannais.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Selon Hervé Mons, l’affinage ne peut être compris sans une bonne connaissance fromagère: «Pour durer, chacun sait qu’il vaut mieux vendre de bons produits. J’ai voulu travailler en direct avec les producteurs, connaître leur exploitation, leur technique d’élevage et leur savoir-faire fromager, afin de fidéliser ceux qui deviendraient mes partenaires. Je souhaitais présenter des fromages qui expriment pleinement leur terroir – pour ce faire, il me fallait des caves d’affinage!».

Pure expression de leur terroir

Basé en région Rhône-Alpes et Meilleur Ouvrier de France, l’engagement du maître fromager-affineur français et fournisseur des fromages affinés Mons pour Cactus est de proposer aux consommateurs des produits authentiques et de qualité.

Affinés de manière traditionnelle, les fromages en provenance directe de ses caves d’affinages de la Collonge et à Saint-Hoan-le-Châtel, situés dans le département de la Loire, vous offrent une dégustation à la hauteur de vos attentes: l’affinage permet de bien révéler les typicités et les caractéristiques du fromage. Ils sont une pure expression de leur terroir et de leurs pâturages préservés.

De plus, leur affinage bien mené révèle ce qu’ils ont de meilleur en texture, en arôme et en saveur. Découvrez aux comptoirs des supermarchés Cactus La Belle Étoile, Bascharage, Howald, Bereldange et Bettembourg un bel éventail de fromages affinés Hervé Mons: Camembert, Comté, Tomme, Brie, Époisses ou bien Roquefort. Les fromagers Cactus, formés à l’école d’Hervé Mons aux secrets de l’affinage, vous conseilleront avec plaisir et, selon votre demande, réaliseront votre plateau individuel de fromages Hervé Mons.

«Zesumme fir eis Bio Baueren» Unis par l’intime conviction qu’il faut valoriser et promouvoir l’agriculture biologique, BIOG, coopérative des agriculteurs biologiques du Luxembourg, Pains&Tradition, boulangerie artisanale sise à Hautcharage et Cactus ont lancé une filière terre-farine-pains 100% biologique et régionale. En tripartite, il s’agit de s’engager en faveur de la culture de céréales biologiques de nos terres, d’assurer leur mouture en farine et leur transformation en pains très qualitatifs, certifiés «slowbaked». Ainsi est née une collaboration qui fédère cultivateurs de la Grande Région, boulangers et épiciers en vue d’offrir au consommateur un produit qui défend un savoir-faire ancestral, respectueux de l’homme et de nos terres. Désormais, la filière «Zesumme fir eis Bio Baueren» propose une gamme de six variétés de pains biologiques.

Recette de la semaine

Winter broth ou Minestrone d’hiver