À Pâques, ce sera à nouveau festif! Célébrez-vous Pâques en famille? Recherchez-vous un plat délicieux qui ravira adultes et enfants? Le poisson frit, «Gebakene Fësch», est considéré au Luxembourg comme un plat traditionnel typique du Vendredi saint.

Le cabillaud ou l’aiglefin sont des poissons maigres à la chair fine et délicate. Le service achat poissons Cactus se fournit chez des pêcheurs-mareyeurs en Islande ou en Norvège. La qualité qui est notre objectif est, de plus, liée à de nombreux critères éthiques.



Cactus a fait le choix de vous proposer des poissons issus d’une pêche artisanale - à la ligne - réalisée sur de petits bateaux et qui a un impact très limité sur l'environnement, en opposition à la pêche industrielle au chalut (grand filet) qui dégrade le milieu marin et emprisonne toutes sortes d’espèces.



Après la pêche, les poissons sont acheminés chez notre partenaire aux Pays-Bas et transformés, à la main, en filets avant de partir aussitôt garnir les étals des poissonneries Cactus.

Il est aussi le mets de tradition de la Schueberfouer et plat incontournable de l’Oktave-Märtchen. Semblable au Fish & Chips du Royaume-Uni, avant de passer en friture, de l’aiglefin ou du cabillaud est enrobé d’une croustillante panure. Il se déguste accompagné d’une salade mixte, de frites et de sauce rémoulade.

La tradition luxembourgeoise fusionne avec la cuisine asiatique

Pour le rendre plus festif pour Pâques, nous vous le proposons en croûte tempura, une alternative gourmande de la cuisine asiatique, très légère et tout en finesse. La tradition luxembourgeoise fusionne avec la cuisine asiatique. L’Asie est connue pour son univers de saveurs excitantes et d’ingrédients de haute qualité. Les Japonais, dont on loue la cuisine pour sa légèreté et son raffinement, sont friands de fritures qu’ils nomment tempura.

Tous les secrets de ce grand classique nippon tiennent dans le savoir-faire de la pâte à frire. Une pâte très fluide et simplissime. Un jaune d’œuf, de la farine et de l’eau glacée assurent une friture plus aérienne que nos fritures occidentales. Le secret de la légèreté des tempuras tient au contraste entre la pâte très froide et la friture à 180 °C.

L’aiglefin ou le cabillaud, à la chair ferme et savoureuse, conviennent pour cette préparation. Nous vous recommandons de servir le poisson frit au tempura accompagné de légumes cuits ou même en papillote, d’une purée de pommes de terre ou encore de petits pois, le tout agrémenté d’une sauce rémoulade ou, pour les plus téméraires, d’une mayonnaise au wasabi!

Nous vous avons mis l’eau à la bouche? Il ne nous reste plus désormais qu’à vous souhaiter un très bon appétit, mais également de très joyeuses fêtes de Pâques.

