L’art du fromage selon Hervé Mons

Des fromages d’exception, Hervé Mons (maître fromager-affineur français et fournisseur des fromages affinés Mons pour Cactus) a appris les premières références du métier auprès de son père fromager qui s'était spécialisé dans l’affinage des fromages d'Auvergne. Par définition, le fromage affiné est issu de deux transformations, tout d’abord celle du lait en caillé et ensuite celle du caillé en fromage. Et c’est en fait cette seconde transformation que l’on appelle affinage. L’affinage permet de bien révéler les typicités et les caractéristiques du fromage. Selon Hervé Mons, l’affinage ne peut être compris sans une bonne connaissance fromagère.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Dans ses caves de la Collonge et à Saint-Haon-le-Châtel, la relative humidité et la ventilation naturelle donnent une ambiance propice à la bonne maturation des fromages. En outre, ses fromages sont affinés de manière traditionnelle afin de pouvoir proposer aux consommateurs des produits authentiques et de qualité. Aussi variés que savoureux, ces fromages en provenance directe des caves d’affinage vous offrent une dégustation à la hauteur de vos attentes. Ils sont une pure expression de leur terroir et de leurs pâturages préservés.

De plus, leur affinage bien mené révèle ce qu’ils ont de meilleur en texture, en arôme et en saveur. Les variétés sont si étendues qu’il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions: Camembert, Comté, Tomme, Brie, Époisse ou bien Roquefort. Aux comptoirs des supermarchés Cactus La Belle Étoile, Bascharage, Howald, Bereldange et Bettembourg, les fromagers Cactus, formés à l’école d’Hervé Mons aux secrets de l’affinage, vous conseillent avec plaisir et, selon votre demande, réalisent votre plateau individuel de fromages Hervé Mons. N’hésitez pas à vous laisser sublimer par ce large assortiment fromager qui vous fera voyager dans les plus belles régions de France!

Recette de la semaine

Prince Orloff