Les truffes, valeur sûre pour vos repas de fin d'année

Appelée également l'or noir, la truffe est un produit incontournable pour les tables festives de fin d'année. Les truffes sont des champignons adaptés à la vie souterraine, qui étendent leurs réseaux de filaments sur les racines des chênes verts et blancs. Elles trouvent leur origine principalement sur le pourtour de l'arc méditerranéen et notamment en Provence, mais grâce à leur finesse culinaire elles sont connues à travers le monde.

S'il existe plus de 70 espèces différentes, une des variétés les plus connues sont les truffes noires d'hiver, appelées également les Truffes du Périgord (Tuber Melanosporum). Au nez, elles dégagent un parfum de champignon sec, d'humus et de sous-bois. En bouche, elles sont moelleuses et croquantes. Leur goût est fin et subtil: d'abord épicé avec un léger goût de radis noir, puis une saveur de noisette et pour terminer une présence d'humus boisé, parfois de terre.

Elles savent également rehausser des mets sucrés

Pour les préparer, il faut juste retirer la terre en les brossant à sec, puis on peut les peler. Ensuite, il suffit de les découper en fines lamelles, 8 à 10 grammes par personne suffisent. En cuisine, elles s'accommodent bien avec tous les plats de l'entrée au dessert. Ainsi, elles accompagnent parfaitement les viandes blanches et rouges, soit dans une farce, soit en sauce. Les truffes tiennent également leur place dans des plats de poissons et elles peuvent relever des plats à base d'œufs ou de pommes de terre, par exemple incorporées dans une purée.

Et pour les amateurs de dessert, bonne nouvelle: en cube dans un fondant au chocolat ou en brunoise sur une mousse au chocolat, les truffes savent également rehausser des mets sucrés. Vous n'avez pas les talents d'un grand cuisinier? Ne renoncez pas aux truffes. À côté des truffes fraîches, Cactus vous propose ainsi un assortiment de plats à base de truffes. Découvrez par exemple les pâtes Gaetarelli et les nombreuses charcuteries comme par exemple le délicieux salami aux truffes.

Stilton bleu, un fromage festif Le Stilton est un fromage bleu de texture crémeuse et au goût raffiné qui trouve ses origines en Angleterre, où il est considéré comme l'un des meilleurs du pays, d'où son nom de «roi des fromages». Le Stilton bleu est fabriqué à partir de lait de vache entier, puis affiné pendant une durée de 4 à 6 mois. Certainement compris dans l'assortiment d'un plateau de fromages hauts de gamme, nous vous proposons aujourd'hui une préparation très festive de ce fromage: il suffit de former en son centre un puits permettant d'y verser un bon porto. Ceci idéalement une semaine avant sa consommation. Cette recette originale ravira à coup sûr vos invités et est servie traditionnellement avant le dessert. Servie sur un pain d'épice, la préparation du Stilton au porto est un vrai délice de Noël.

Recette de la semaine

Rondelle de bûche choco praliné

