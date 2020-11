Faites fleurir le commerce équitable!

Et si avec votre bouquet de fleurs, vous rendiez également heureux les producteurs? Conscient de sa responsabilité sociale, Cactus importe depuis 2008 des roses issues du commerce équitable. Les valeurs rattachées au commerce équitable sont multiples. Les producteurs se voient garantir un prix de vente minimum ainsi que des primes qui leur permettent de financer des projets concrets ou encore la scolarisation de leurs enfants. Les travailleurs bénéficient de conditions de travail correctes, par exemple des congés payés ou encore des vêtements adaptés. Le travail des enfants est strictement interdit.

Se basant sur le succès que rencontrent les roses Fairtrade, Cactus a décidé d’élargir son assortiment pour vous offrir plus de variétés, plus de couleurs, plus de senteurs, bref plus de plaisir: Œillet du poète, Véronique, Giroflée, Alstoemeria ou encore Gypsophile viennent ainsi compléter l’offre.

Impact environnemental moindre

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le bilan environnemental des fleurs en provenance des pays du Sud est meilleur que celui des fleurs cultivées en Europe. Même si on doit prendre en compte de longs chemins de transport, les fleurs en provenance d’Afrique poussent dans un climat favorable et n’ont pas besoin de serres chauffées ou de lumière artificielle. Au final, elles ont donc un impact environnemental moindre que des fleurs cultivées en Europe.

De plus, les intrants naturels sont privilégiés et l’utilisation de substances chimiques et OGM est interdite. Pour arroser les fleurs, les producteurs du Kenya ont recours à l’eau de pluie ou encore à des eaux usées recyclées.

Si vous voulez décorer votre intérieur en vue des fêtes et que vous désirez contribuer à un monde plus juste et équitable, alors n’hésitez pas à décorer votre maison d’un joli poinsettia! Également appelé «étoile de Noël», il plaît grâce à son élégance et sa gracilité. Son magnifique feuillage pourpre s’accorde parfaitement aux intérieurs décorés pour cette occasion.

Des fines bulles locales et bio Découvrez une cuvée biologique, composée de cépages de Chardonnay, Pinot Blanc, Riesling et Pinot Noir. La robe de ce crémant est dorée et cristalline, l’effervescence est fine et régulière. Le nez, d’une grande pureté conjuguant des arômes de pêches des vignes, pommes golden, poires et d’agréables notes florales, encourage à aller plus loin dans la dégustation. Au palais, la cuvée BIO Bernard-Massard, gourmande avec ses notes de fruits blancs, présente une bonne rondeur soutenue par une belle vinosité. La finale longue et nette est soulignée par une touche d’acidité agréable. Idéale pour votre apéritif ou pour accompagner une cuisine simple et légèrement parfumée, nous vous conseillons de la servir à une température comprise entre 5-7°C. À découvrir exclusivement dans vos magasins Cactus.

