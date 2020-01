Tendance croquante

Après être resté toute une nuit au repos, le corps a besoin de recharger ses batteries. Pour démarrer correctement sa journée, il est important de soigner ce premier repas et d’y consacrer un peu de temps. Selon les experts, le petit-déjeuner doit couvrir à lui seul un tiers des besoins énergétiques totaux de la journée. Il permet d’alimenter en énergie les muscles ainsi que le cerveau et aide donc à être en forme, aussi bien sur le plan physique qu’intellectuel. Saviez-vous que les personnes qui ont pris un petit-déjeuner sont en moyenne de meilleure humeur? Donc avant de partir à l’école ou au travail un petit-déjeuner s’impose!

Et quoi de mieux que de savourer à cette occasion un délicieux granola fait maison? À la fois croustillant et savoureux, il se déguste idéalement le matin, dans un bol de lait ou dans une verrine avec du fromage blanc.

Mélange épicé

Pour un granola fait maison, il vous faut: 100 g de flocons d’avoine ou de flocons d’un mélange de plusieurs céréales (par exemple: sarrasin-avoine-épeautre), 40 g de miel ou de sirop d’érable, 1 cuillère à soupe d’huile (tournesol ou colza) et 40 g d’un mélange de noix.

Commencez par préchauffer le four à 160°C, puis mélangez dans un bol l’huile avec le miel. Dans un saladier, mélangez les flocons de céréales avec les noix et incorporez le mélange huile-miel. Ensuite, répartissez le tout sur une plaque du four préalablement recouverte de papier sulfurisé. Laissez dorer le mélange une dizaine de minutes, puis mélangez à nouveau et enfournez encore une fois pendant dix minutes.

Laissez jouer votre imagination en ajoutant par exemple des fruits secs (framboises, raisins ou abricots) ou en le parfumant avec des épices comme la vanille ou la cannelle. Le granola se conserve parfaitement à température ambiante dans un endroit sec durant une bonne semaine, dans une boîte métallique ou dans un bocal en verre.

Le bio en vrac Moins d’emballages et de gaspillage, pas de pesticides, ni d’additifs, ce vœu d’un nombre croissant de consommateurs est devenu réalité avec les nouveaux rayons «ONVERPAAKT» dans les supermarchés Cactus (Howald, Merl, Bereldange, La Belle Étoile, Bascharage, Bettembourg Schéleck, Mersch et Redange) qui distribuent la juste mesure de produit biologique que chacun souhaite. L’assortiment idéal pour bien commencer votre journée, avec des produits certifiés biologiques qui respectent la nature et nourrissent sainement : fruits secs, mélanges de fruits secs, céréales, graines, mueslis, thés et café en grains Bruno Bio Fairtrade (torrifié à Windhof). Cactus s’engage à vous offrir pour tous vos besoins quotidiens le meilleur produit biologique d’une qualité sans compromis!

