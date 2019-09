Champion en oméga-​​3: le poisson fumé

Vous avez sans doute déjà entendu les spécialistes de nutrition parler des oméga-3 et qu’il est important de les consommer. Mais saviez-vous quels sont leurs réels bienfaits et où les trouver? Issus de la famille des polyinsaturés, les oméga-3 sont des acides gras essentiels au développement et au bon fonctionnement de notre corps humain.

Leurs bienfaits nutritifs participent à l’équilibre de l’organisme, en aidant à la fabrication des cellules et en permettant au système nerveux de bien fonctionner. Ils permettent également de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et de protéger la rétine de nos yeux. Mais comme notre corps ne sait pas les fabriquer lui-même, ces miraculeux acides gras doivent être apportés par notre nourriture. On les retrouve notamment dans des aliments d’origine animale, tels que les poissons gras (saumon, sardine ou truite), et aliments d’origine végétale tels que les noix, les graines de lins ou encore certaines huiles végétales (colza, lin ou noix). Pour être au top, vous pouvez également consommer du poisson fumé.

Préparé par la technique de conservation et d’aromatisation de fumage, le poisson fumé contient des valeurs supérieures en oméga-3 à celles du poisson cru. D’ailleurs, les procédés de salage et de séchage entraînent une légère déshydratation qui augmente par la suite la concentration de ses éléments nutritionnels. Pour bénéficier pleinement de cet aliment sain, il est recommandé de consommer du poisson fumé une fois par semaine.

Culinairement, il sait s’accommoder de mille et une façons et les méthodes de préparation sont simples et savoureuses. Pensez par exemple à réaliser des spaghettis accompagnées d’une truite fumée, à raffiner vos salades avec des petits morceaux de sardines ou à servir des petits triangles de saumon fumé idéals pour l’apéro. Délicieux et nourrissants, les poissons fumés savent combler votre appétit!

Pêche durable Du poisson frais issu d’une pêche responsable et qualitative, telle est la devise de Cactus pour toute l’offre fraîche de ses saveurs de la mer. L’enseigne soutient fortement la «pêche à la ligne», une méthode de pêche qui assure la durabilité et la sauvegarde des espèces. Choisissant des poissons avec une éthique certaine, le groupe vise à préserver l’environnement et fait confiance à la pêche «petits bateaux», c’est-à-dire une pêche à courte durée favorisant une fraîcheur et une qualité irréprochable. En outre, Cactus refuse de commercialiser des espèces en voie d’extinction, telles que requins, empereurs, grenadiers et skrei ainsi que des espèces non menacées telles que carpes et anguilles. Le groupe condamne toute souffrance inutile envers les animaux et agit dans le respect de la nature et de l’espèce!

