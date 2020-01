Vin découverte du mois de janvier – Situé sur les meilleurs terroirs de l'appellation «Blaye Côtes de Bordeaux», le vignoble du Château Grand Mazerolles a été créé avant la Révolution française, en 1789, par la famille Arnaud. Fruit d’un savoir-faire transmis de génération en génération, les propriétaires ont à cœur de produire des vins de qualité. Pour cela, le vignoble est entretenu selon des méthodes traditionnelles: l'enherbement est pratiqué un rang sur deux afin de limiter la vigueur des plantes et l'éclaircissage est effectué pendant l'été, afin de mieux maîtriser les rendements. De même, les vendanges sont manuelles afin d'optimiser le tri des baies.

Issu de la vigne de l’année 2016, le Château Grand Mazerolles est lauréat de la Médaille d’or à Bordeaux et à Bruxelles. Il se présente sous une belle robe grenat profonde aux reflets rubis. Particulièrement fruité et frais, le nez est dominé de cassis et de mûres. En bouche, il est rond et généreux, présentant des tanins souples. Les notes de cassis côtoient les nuances de fruits rouges dans une finale fine et délicate.

Vin rouge idéal

Culinairement, ce vin rouge accompagne à merveille les viandes comme l’entrecôte grillée à la sauce béarnaise, le jarret de veau braisé, les charcuteries fines ou le magret de canard. Sans oublier qu’il se marie aussi parfaitement avec un beau plateau de fromages (par exemple, Camembert et Saint-nectaire), de noix et de raisins, le tout servi avec une baguette.

Avant la dégustation du vin, il est conseillé de le laisser respirer pendant 2 à 3 heures pour qu’il puisse libérer tous ses arômes et développer son bouquet. De ce fait, versez-le lentement dans une carafe à décanter. Le contact avec l’oxygène permet d’ouvrir son goût fruité. Bref, un vin rouge idéal pour tous les fins gourmets et amateurs de vins rouges. Découvrez le Château Grand Mazerolles 2016 désormais dans tous les supermarchés Cactus. Bonne dégustation à toutes et à tous!

Régime sans gluten Intolérants, sensibles ou tout simplement désireux d’adopter un régime sain, les raisons de passer à une alimentation sans gluten peuvent être multiples. Engendrant chez certaines personnes des troubles digestifs, crampes ou fatigues chroniques, le gluten est une protéine qu’on retrouve notamment dans des produits alimentaires à base de céréales comme le seigle, le blé et l’orge. La suppression de gluten dans son alimentation implique des changements majeurs dans ses habitudes alimentaires et il n’est pas toujours évident de savoir quels sont les aliments indispensables à avoir dans les placards pour préparer des recettes simples et savoureuses au quotidien. Mais un régime sans gluten ne doit pas forcément réduire les plaisirs gustatifs! Cactus vous propose, dans tous ses supermarchés, de délicieux produits de substitution pour un régime sans gluten.

Recette de la semaine

Pizza à base de patate douce