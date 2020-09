Bodega Pago Casa Gran

Soucieuse de favoriser la biodiversité au sein de son vignoble, la Bodega, qui peut s'appuyer sur une expertise dans le domaine de la viticulture de plus de 300 ans, produit des vins 100 % biologiques et 100 % véganes. Elle est située à plus de 80 kilomètres au sud-ouest de la ville de Valencia, à Moixent, à près de 530 m d'altitude, où règne un climat idéal pour la viticulture, combinant des journées chaudes et des nuits fraîches. La vocation de Pago Casa Gran est de produire des vins équilibrés, honnêtes, à la fois frais et complexes en s'aidant des techniques modernes de gravité dans ses chais et en s'appuyant sur un élevage en barrique de qualité. Une nouvelle vision d'une viticulture respectueuse pour la production de vins de qualité en Espagne.

Cet investissement pour la création de vins d'exception se reflète par l'excellente note de 94/100 attribuée par le critique de vins renommé, James Suckling.

Côté saveur, le premier nez dévoile tout d'abord des arômes de fruits rouges puis viennent des notes toastées, fumées, caramélisées, confiturées et de noix.

Parfait pour les viandes fumées ou fromages à pâte dure

En bouche, l'attaque est fraîche et beurrée avec une finale longue et équilibrée de fruits mûrs. De belles notes de prunes et de cerises, soutenues par des tanins profondément savoureux en font un vin de plaisir succulent.

Pour les accords mets/vin, nous vous recommandons de déguster ce vin avec les entrecôtes grillées ou encore les produits de la chasse. Il accompagne également parfaitement les charcuteries fines ou encore les viandes fumées ou séchées. Le Casa Benasal Elegant 2016 est un vin qui se déguste également lors de vos soirées fromages, où il accompagne à merveille les fromages à pâte dure.

Ne tardez pas à vous évader en Espagne en dégustant ce vin biologique et végane du domaine Pago Casa Gran, disponible désormais dans vos supermarchés Cactus. Nous souhaitons une bonne découverte à tous les passionnés du vin.

Gromperekichelcher Et oui, malheureusement cette année nous devons renoncer à la traditionnelle Schueberfouer. Et avec l'annulation de cette édition suite à l'épidémie du Covid-19, nous devons donc aussi faire une croix sur la dégustation des délicieux Gromperekichelcher, véritable patrimoine culinaire luxembourgeois connaissant chaque année un vrai revival lors de la fête foraine au Glacis. Et si vous les prépariez tout simplement vous-mêmes? Faites cuire 500 g de pommes de terre et râpez-les. Mélangez-les avec deux œufs, du persil, un oignon finement haché et 1 cs de farine. Si vous voulez créer votre propre version, n'hésitez pas à rajouter quelques carottes ou pommes râpées, de l'ail... Faites dorer à la poêle et accompagnez vos Gromperekichelcher avec une bonne compote de pommes! Mmmh, que c'est bon!

Recette de la semaine

Galettes de courgettes véganes