Si bons, les champignons

Pas besoin d’air ni de lumière pour bien pousser, les champignons ont toujours fait partie intégrante de l’alimentation de l’homme. Considérés comme de véritables trésors de la nature, ils sont incontournables dans nos assiettes pendant la saison hivernale tant d’un point de vue culinaire que santé. Qu’on soit adepte de chanterelles, de shiitakes ou de morilles, ils regorgent tous de nombreuses vertus essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Ils sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Et saviez-vous qu’ils sont les seuls végétaux à fabriquer eux-mêmes de la vitamine D? Cette dernière est essentielle pour métaboliser le calcium dans notre corps. Composés de 80 à 90 % d’eau et très faibles en calories, les champignons procurent également un sentiment de satiété et limitent ainsi les envies de grignotages entre les repas.

Nettoyage à sec

Niveau culinaire, les champignons se prêtent à la préparation de nombreux mets simples et délicieux. Satisfaisant à la fois vos papilles et votre organisme, ils s’adaptent à tous vos désirs gustatifs : ils sont savoureux en accompagnement de viandes comme le poulet, le bœuf ou le gibier, de poissons comme le cabillaud, le bar ou le lieu noir, mais aussi dans des pâtes, des woks, des gratins, des omelettes et des potages.

De plus, les pieds de champignons s’utilisent à merveille pour les fonds de sauces. Avant de les cuisiner, les champignons frais doivent être nettoyés pour les débarrasser de la terre que l’on trouve souvent encore accrochée à leurs pieds. Mais attention, pour garantir le vrai goût des champignons, il est déconseillé de les laver à l’eau : ils sont comme des éponges, une fois mis sous le robinet, ils se gorgent immédiatement d’eau. Il faut donc les nettoyer à sec! Pour les débarrasser des traces de terre et d’éventuels insectes. Il est recommandé de les brosser à l’aide d’un pinceau. Cactus a réuni pour vous les meilleures variétés de champignons frais pour toutes vos envies culinaires.

Plus jamais sans champignons! Il est certainement déjà arrivé qu’il vous reste des champignons dans votre réfrigérateur et que vous ne sachiez pas quoi en faire. Avez-vous déjà pensé à les sécher ? Le séchage est une ancienne méthode qui permet de bien conserver les champignons sans perdre leurs arômes authentiques. Pour sécher vos champignons à la maison, coupez-les en petites lamelles et placez-les les uns à côté des autres sur une plaque à four. Ensuite, chauffez le four à 65°C et laissez cuire les champignons pendant une heure. Sortez-les et retournez-les pour obtenir un séchage homogène. Enlevez l’humidité restante à l’aide d’un papier essuie-tout. Répétez cette étape jusqu’à ce que les champignons soient complètement secs. Puis, laissez-les refroidir complètement et mettez-les dans un bocal à joint en caoutchouc.

Recette de la semaine

Risotto de quinoa et champignons