Situé dans les collines Bottleary à Stellenbosch en Afrique du Sud, Koopmanskloof est un domaine viticole de tradition depuis plus de 200 ans. Appartenant à la famille Smit depuis 1895, c’est Stevie Smit, propriétaire visionnaire qui a consacré 98 hectares de fynbos (une formation végétale naturelle caractéristique de l'Afrique du Sud) du territoire familial pour en faire un réservoir naturel privé, afin de protéger la végétation menacée sur leurs terres.

En 2007, Koopmanskloof est devenu Fairtrade. Le label Fairtrade renforce la position des petits producteurs sur le marché mondial au niveau social, écologique et économique. L’objectif principal de Koopmanskloof est de produire des vins de qualité tout en luttant contre la pauvreté et en offrant de meilleures conditions commerciales et de vie aux travailleurs et à leurs familles. La réussite du projet, axé sur les valeurs humaines et environnementales, a un effet très bénéfique sur l’évolution qualitative des vins. Ceux-ci profitent du contexte professionnel favorable des travailleurs qui contribuent ainsi eux-mêmes au succès de leur entreprise.

Développement durable

Pour chaque bouteille vendue, Koopmanskloof verse, au-delà du prix de vente du vin, 0,10 euro pour le financement de la crèche, les activités sociales ou la caisse de maladie de leurs collaborateurs. Le soutien du développement durable est une des valeurs principales du groupe Cactus. Désormais, l’enseigne vous propose exclusivement dans son offre deux vins certifiés Fairtrade de la viticulture Koopmankloof: «It’s a Fairtrade wine» Cabernet Sauvignon et «It’s a Fairtrade wine» Chardonnay.

Le Cabernet Sauvignon émerveille par son nez de cassis et de petits fruits rouges. En bouche, il est parfaitement équilibré avec une belle note de cèdre. D’une couleur jaune pâle, le Chardonnay séduit par son nez vif de citron vert et de fleurs d’oranger. En bouche, il présente une excellente concentration d’agrumes. Bonne dégustation à toutes et à tous!

L’offre équitable chez Cactus shoppi Cactus shoppi vous propose exclusivement dans son tout nouveau «Coffee Corner» du café équitable Bruno Bio Fairtrade, du sucre roux certifié Fairtrade, des tisanes et thés certifiés Fairtrade, du chocolat chaud Bio et Fairtrade, des viennoiseries Fairtrade et d’autres spécialités de café faites à base de lait biologique Alnatura. Retrouvez également notre mug réutilisable pour une consommation responsable à emporter et nos bananes Fairtrade. Toutes les boissons sont naturellement servies avec des cuillères en bois, non en plastique! À découvrir aux Cactus shoppi Mertzig, Wiltz, Weiswampach, Marnach, Mamer, Hosingen, Fridhaff, Bascharage, Niederkorn, Differdange, Contern et Junglinster.

Recette de la semaine

