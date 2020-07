Le Domaine des Féraud s'étend sur 50 hectares situés à Vidauban, au cœur de la région des Côtes de Provence, à dix minutes de l'historique Via Aurélia et à 30 km de Saint-Tropez. Convaincu que le terroir est son plus grand capital, Markus Conrad, le propriétaire du Domaine, a décidé de s'engager dans une vision à long terme faisant de l'agriculture biologique et durable sa priorité.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Mais Markus Conrad va plus loin que le cahier des charges bio traditionnel: «Nous suivons les cycles lunaires pour déterminer les jours de plantation, de taille et de récolte et nous croyons au progrès, aux expérimentations et à une démarche scientifique pour gérer les points clés: l'hygiène, moins d'interventions pendant la vinification, ainsi que les technologies permettant d'éviter l'irrigation ou de prévoir et d'anticiper la météo». Le Domaine des Féraud 2019 - Côtes de Provence rosé Bio Cuvée Prestige a été distingué d'une médaille d'or au Mundus Vini, un des concours de vins les plus renommés au monde.

Rosé d'exception

Sa robe est de couleur abricot aux reflets argentés. Le nez se présente avec force et puissance, où les arômes de zestes d'agrumes, d'épices, puis de framboise sont dominants. La bouche se présente avec de la tonicité et une belle intensité aromatique, évoluant vers une enveloppe tendre et suave, aux arômes de framboise et de pamplemousse mûr, laissant une finale riche et persistante.

Ce rosé d'exception accompagne à merveille des filets de rouget, des gambas grillées ou encore le risotto au parmesan. Côté salade, combinez-le avec une salade de tomates et de mozzarella au basilic. Et qui dit vin, dit immanquablement aussi fromage! Les fromages de chèvre et de brebis frais s'accordent parfaitement avec ce rosé.

Ne tardez plus à découvrir ce rosé bio du Domaine des Féraud disponible désormais dans vos supermarchés Cactus. Nous souhaitons une bonne dégustation à tous les passionnés de vin.

Des vins sans alcool Au cours des dernières années, on constate une demande croissante pour des bières et cocktails sans alcool. Ceci permet notamment aux personnes qui n'ont pas le droit de boire de l'alcool, comme par exemple les conducteurs, femmes enceintes ou encore sportifs de participer pleinement à la fête! Si les bières et cocktails sans alcool sont déjà bien connus du grand public, la naissance des vins sans alcool s'est faite un peu plus discrètement. Officiellement, un vin sans alcool est une boisson à base de vin qui a subi une désalcoolisation, processus qui peut s'appliquer aux seuls vins de table et vins de pays. Cactus a commencé la vente de vins désalcoolisés en 2009 et la gamme comporte aujourd'hui treize références issues d'Allemagne, d'Italie et de France, dont trois sont bios. Bonne dégustation.

Recette de la semaine

Pizza patate douce, thon & roquette