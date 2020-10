Le meilleur du bœuf!

Le label «Cactus Rëndfleesch vum Lëtzebuerger Bauer» existe depuis presque 25 ans, et vous garantit une viande de bœuf hautement qualitative, provenant exclusivement de fermes luxembourgeoises. Grâce à un cahier des charges très strict, réglementant rigoureusement les engagements à respecter par chaque acteur impliqué, l’accent est mis sur la sécurité alimentaire, le bien-être animal et la protection de l’environnement.

C’est dans les ateliers de production de la boucherie, un des quatre ateliers de production du groupe, situé à Bertrange, et dans les ateliers de nos filiales, que les maîtres-bouchers Cactus s’occupent de la découpe de la viande. Vous trouverez dans nos rayons des pièces à griller, tels que le Rumsteak ou le filet de bœuf et d’autres pièces à utiliser pour de nombreuses préparations culinaires prêtes à cuire, la viande de bœuf labellisée Cactus Rëndfleesch vum Lëtzebuerger Bauer convainc par son goût et sa chair tendre et juteuse.

Produit «noble»

À cette gamme de morceaux de viande à cuire s’ajoute un produit «noble» de charcuterie: le fameux Pastrami Hausgemaacht. Les poitrines de bœuf sélectionnées pour leur qualité supérieure sont découpées soigneusement, afin de leur donner la forme typique du Pastrami. Elles sont ensuite délicatement enrobées d’un mélange d’aromates et d’épices précieusement sélectionnées.

Une infusion parfaite des épices dans la viande est obtenue après un temps de repos d’environ une semaine. Le produit est ensuite épicé en surface avec un mélange maison «New York Style» et suspendu sur des crochets pour être séché, puis légèrement fumé au bois de hêtre et enfin cuit lentement à cœur. Une fois refroidi, le pastrami Hausgemaacht est tranché et est alors prêt à être dégusté. Nous vous conseillons de le savourer dans un bagel, accompagné de moutarde. Nous vous souhaitons un bon appétit!

Le smoothie, votre apport de vitamines Il est recommandé de consommer cinq fruits & légumes par jour. Et ceci est d’autant plus vrai, que les journées commencent à raccourcir et que les températures baissent. Depuis quelques années, les smoothies font ravage dans le monde alimentaire. Faciles à préparer, les smoothies peuvent se boire dès le petit-déjeuner. Pratiques à emporter, ils peuvent aussi vous accompagner tout au long de votre journée et sont donc un moyen idéal pour arriver aux cinq fruits et légumes à consommer par jour. Pour obtenir un «green smoothie» l’ingrédient de choix est l’épinard. Combinez-le avec vos fruits préférez, mais les bananes se prêtent particulièrement bien grâce à leur texture et note sucrée. Et si vous êtes vraiment pris par le temps, goûtez au «green smoothie» bio, signée Alnatura!

Recette de la semaine

Tarte aux poireaux