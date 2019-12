Un assortiment pour toutes vos envies

Laissez-vous émerveiller par l'île de Sylt, combinant tradition, qualité et innovation, la marque allemande Skiclub Kampen est la nouvelle star sur le marché des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Produits artisanalement avec des ingrédients naturels, les spiritueux sont distillés et embouteillés manuellement en Allemagne selon la tradition ancienne. Du semis de son blé sur 24 hectares de ses propres champs jusqu'au remplissage manuel des bouteilles, tout son travail est fait avec amour, passion et savoir-faire.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Originaire de la plus grande île allemande de la mer du Nord, Skiclub Kampen produit depuis 2014 des spiritueux à base de vodka, de gin, de liqueur au jaune d'œuf ainsi que de la liqueur aux fruits. D'un goût particulièrement doux et pur, les spiritueux se prêtent idéalement comme base pour une variété de cocktails (par exemple: un vodka lemon, un gin tonic ou un moscow mule), mais se dégustent aussi parfaitement purs et sur glace.

Prix du meilleur gin

En 2019, leur gin a gagné le prix «International Spirits» en tant que meilleur gin. Les boissons de Skiclub Kampen se distinguent non seulement par leurs délicieuses saveurs, mais aussi par leur design affirmé et puriste. En 2017 et 2018, l'entreprise a été lauréate de deux prix dans les catégories «packaging» et «communications design».

À côté des spiritueux, la marque propose aussi des boissons non alcoolisées d'une qualité supérieure: «North Sea Pure Mint», «North Sea Pure Lemon», «North Sea Pure Tonic», «North Sea Pure Cola» et «North Sea Pure Orange». Elles sont vraiment idéales pour être mixées avec les spiritueux, mais se dégustent aussi parfaitement pures et sur glace. La gamme de six spiritueux et cinq boissons non alcoolisées de Skiclub Kampen séduit par sa saveur raffinée et son optique saisissante. Découvrez désormais exclusivement la gamme de la marque de l'île de Sylt dans tous les supermarchés Cactus.

«The Kampener» Envie d'une boisson rafraîchissante pour l'apéro ou pour bien terminer votre soirée conviviale? L'entreprise allemande Skiclub Kampen vous propose son délicieux cocktail «The Kampener», qui est mixé à base de son «North Sea Fire». Produit à base des meilleures oranges sanguines et de vodka, le «North Sea Fire» séduit surtout par sa couleur vive et son goût. Pour un cocktail, il vous faut: 40 ml de «North Sea Fire», 125 ml de crémant, 5-6 glaçons et ½ tranche d'orange. Commencez par mettre les glaçons dans un verre à vin et laissez-les fondre pendant un instant. Puis, versez le «North Sea Fire» dans le verre et remplissez de crémant. Finissez par couper la tranche d'orange en deux et mettez-la dans le verre comme décoration. Bonne dégustation à tous et à toutes!

La recette de la semaine

Cassata