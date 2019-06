Déjeunez en bonne conscience

Des œufs au petit-déjeuner? Bonne idée! L’œuf est l’aliment le plus universel de la cuisine. Culinairement, il sait s’accommoder de mille et une façons et les méthodes de préparation sont simples et savoureuses: cuit, à la coque, mollet ou poché.

Aviculture biologique



«Une vie meilleure pour les animaux d’élevage = de meilleurs produits.» Le groupe Cactus est un partenaire reconnu des éleveurs qui mettent le bien-être animal au premier plan. En collaboration avec la communauté de producteurs d’œufs biologiques «BIO-OVO» du Grand-Duché de Luxembourg et de la Grande Région, Cactus offre des œufs biologiques de qualité tout en respectant les normes d’avicultures bio. Le groupe renonce complètement à la vente des œufs issus de poules en cages. En élevage bio, les poules bénéficient non seulement de prairies où elles peuvent vivre leur vraie vie, mais profitent également d’une alimentation 100% biologique sans engrais chimiques, sans antibiotiques, ni pesticides et OGM.



Sur le plan nutritionnel, l’œuf brille par ses bienfaits pour la santé et sert de référence pour les spécialistes de la nutrition: il est riche en protéines animales et contient 8 acides aminés fondamentaux à la croissance et à l’entretien du corps humain. Nutritif, l’œuf booste l’énergie quotidienne et permet de bien commencer sa journée. L’œuf est l’incontournable du petit-déjeuner. Petits et grands en raffolent. Seule question qui se pose: comment bien choisir ses œufs?

Parler de l’œuf, c’est forcément parler de la poule. Le mode de vie des poules a un impact direct sur la qualité des œufs. Les conditions d’élevage et l’alimentation jouent un rôle primordial. Pour les œufs biologiques, les normes d’aviculture sont très strictes. Le mode biologique respecte, non seulement le bien-être des animaux, mais aussi la globalité de l’exploitation dont le fermier fait partie.

Beaucoup plus qu’un plaisir gustatif

L’élevage biologique demande beaucoup de soin et les poules doivent avoir accès à un environnement approprié à leurs besoins et pouvoir exprimer leurs comportements naturels. Le libre parcours des poules «en plein air» est de rigueur. Le nombre maximal par exploitation n’a pas le droit d’excéder 6 000 poules par ferme et la densité d’occupation des espaces extérieurs (1 poule/4m²) et intérieurs (4,5 poules/m²) est fixée. Les rations alimentaires doivent être issues à 100% de la production biologique et par ailleurs, les installations doivent être équipées de mangeoires, d’abreuvoirs, d’un nid pour 8 poules, de perchoirs et de litières.

Déguster un œuf biologique et frais est beaucoup plus qu’un plaisir gustatif. C’est un engagement personnel face aux conditions de vie des poules! Astuce: reconnaissez un œuf bio par le chiffre O gravé sur sa coquille.

