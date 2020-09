Les fromages luxembourgeois

En parlant fromages, vous pensez France, Italie, Pays-Bas ou encore Espagne? Parfois notre regard s’éloigne trop et on a tendance à oublier les richesses qu’offre notre terroir, car au Luxembourg aussi, fermiers et producteurs fromagers passionnés s’activent pour nous offrir leurs fromages inégalables.

Un bel exemple est la fromagerie de Luxembourg, située à Fentange, et lieu de production de la délicieuse mozzarella ou encore de la scamorza, de la ricotta et de la burrata, à partir de lait provenant de fermiers luxembourgeois. Et c’est en poursuivant la route vers le nord du pays qu’on retrouve d’autres producteurs artisanaux. Ainsi, à Berdorf la famille Schmalen produit depuis 1984 de délicieux fromages connus sous le nom de Berdorfer Kéis, à base de lait de vache et de chèvre, provenant de leur propre ferme. Une de leur spécialité: le roude Bouf, qui révèle son goût crémeux après une maturation de 6 semaines.

Pour les amateurs du bio, la ferme de Jos Schank à Hupperdange réalise des fromages à pâte dure et à forts extraits secs, issus d’un terroir champêtre au nord du Luxembourg, dans le respect des hommes, des animaux et de la nature. Avec amour et soins, tant pour ses produits que pour ses chèvres, la jeune Tessy Gillen s’est lancée à Grümmelscheid, petit village près de Wiltz, dans la fabrication de délicieux fromages, le Grëmmlichter Geessekéis. Nature, relevés aux épices ou fruités, ils sont un incontournable pour les adeptes des fromages de chèvre.

Et pour finir, on trouve à Drauffelt, au cœur du parc naturel de l’Our, endroit idéal pour travailler des produits traditionnels et de qualité, les fromages artisanaux au lait cru de vache et de chèvre produits par Yves Radelet, dans son atelier. Ce petit tour gastronomique du Grand-Duché vous a mis l’eau à la bouche? Rendez-vous dans vos supermarchés Cactus, vitrine des producteurs régionaux, pour une sélection des meilleurs fromages locaux.

La pomme de terre sous toutes ses formes Il y en a pour tous les goûts et tous les plats, car les pommes de terre sont toutes si différentes. À chair ferme, fondante, farineuse ou originale en violet, elles ont toutes leur rôle à jouer au sein de votre cuisine. Nature, en purée, vapeur, au four, en salade… trouvez la pomme de terre qu’il vous faut, il vous suffit de vous référer aux emballages! Et tant qu’à faire, privilégiez les variétés issues de cultures luxembourgeoises. Favoriser les produits locaux au sein de ses magasins est pour Cactus le meilleur encouragement pour l’agriculture luxembourgeoise et en même temps une garantie de qualité pour le consommateur. C’est pour cette raison, que vous trouverez chez Cactus un large assortiment, en provenance la famille Aben-de Jong du Redingshaff. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix.

