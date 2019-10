Pour les amateurs de gibier

Le gibier est arrivé dans les rayons de nos supermarchés! Au même titre que le barbecue rime avec la belle saison, le gibier a repris sa juste place dans nos menus automnaux pour le plus grand plaisir gustatif des amateurs. Riche en saveur, le gibier est au rendez-vous à de nombreux dîners conviviaux et festifs entre amis ou en famille. On distingue deux types de gibier: le gibier à plume et le gibier à poil. Le gibier à poil se compose de mammifères dont le lièvre, le chevreuil ou le sanglier. Le gibier à plume comprend le faisan, le canard ou l’oie. Sur le plan nutritionnel, le gibier séduit par ses bienfaits pour la santé: peu gras, plus riche en potassium que d’autres viandes et très digeste.

Au niveau culinaire, les amateurs de viande de gibier peuvent se régaler avec des préparations simples et savoureuses. Le gibier sait s’accommoder de mille et une façons: mijoté, poêlé, rôti, en civet ou au four. Cuisiner du gibier est plus facile qu’on ne le croit!

Les fruits comme petit plus

N’hésitez pas à mariner votre viande avant la cuisson pour la rendre encore plus savoureuse et tendre! Les épices sont ses meilleures alliées: soit les plus classiques comme les clous de girofles, baies de genévrier ou feuilles de laurier, soit les plus exotiques comme la cannelle, le curry ou le gingembre. Si vous adorez le sucré-salé, les fruits cuisinés accompagnent à merveille le gibier offrant à la fois fraîcheur, légèreté et douceur. Pour adoucir son goût, pensez par exemple à réaliser un chutney aux figues, une sauce aux canneberges ou une compote d’airelles.

